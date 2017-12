Anna Tarrés: “Abans em sabia el reglament de la FINA, ara estudiaré la Constitució”

Qui va tenir una millor sortida, tu de la selecció espanyola o Santi Vila del Govern?

Cadascú a la seva manera. El Santi va triar marxar i a mi em van fer fora.

Si l’independentisme fos un equip de natació sincronitzada, quina nota li posaries?

Un 8,75. Quasi excel·lent. Hem començat tirant la primera pedra, establint els fonaments, i ara hem de construir el gran castell.

Si el 22-D Puigdemont et truca i et demana que siguis presidenta...

Li diré que no, que soc part del seu equip.

Quin és l’article 156 de la Constitució?

Sé el 155: ens foten per dalt, per baix i per darrere.

I algun altre que no sigui el 155?

Fins ara em sabia molt bé el reglament de la FINA, i ara tinc un llibre de la Constitució, l’Estatut i les lleis, i començaré a estudiar i a entrenar.

Amb quin nom es va presentar el PDECat el 20-D del 2015?

Si no me’n recordo és perquè no era un nom prou contundent.

¿Un independent deixa de ser-ho quan entra en una llista o et veuries capaç de votar en contra d’una decisió del teu partit si no hi estàs d’acord?

Com a independent em dec a Junts per Catalunya i al president Puigdemont, i per al que es decideixi, hi serem. El que faré, des de dins, és construir, dir, parlar, negociar i, si cal, denunciar que no hi estic d’acord.

Amb quin candidat del 155 et faries una ‘selfie’?

Amb cap d’ells. Els posaria tots al costat de la llar de foc a veure si d’alguna manera podem acabar amb la repressió.