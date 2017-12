Arrimadas: "Estaria bé que ERC digués el mateix als mítings que davant els jutges"

"Estaria bé que ERC digués el mateix als mítings que davant els jutges". Amb aquestes paraules, Inés Arrimadas ha carregat aquest dimecres contra el seu principal rival a les urnes, segons les enquestes, i ha acusat ERC de voler "fer el mateix si tornen a governar": "Marta Rovira ha dit en un míting d'ERC que faran el mateix; per tant, no és només una interpretació meva". Amb aquestes paraules la candidata de Ciutadans a les eleccions ha respost directament, per primer cop de manera molt clara, a les interpel·lacions d'ERC, que demana el vot per evitar que governi Ciutadans.

Així, Arrimadas ha dit de nou que el Procés és una "gran mentida" i ha allargat la mà als votants independentistes que, segons la candidata de Ciutadans a les eleccions del 21-D, han sigut "enganyats". "Hem de tornar a la veritat", ha assegurat en una conferència de Nueva Economía Fórum a l'Hotel Avenida Palace: "No podem tenir governants que diguin que vivim en una República". La líder de Ciutadans a Catalunya ha assegurat que, si és presidenta de la Generalitat, treballarà "per unir els catalans i per despertar admiració a la resta d'Espanya". "No és cap utopia pensar que podem guanyar a les urnes els que ens han portat fins aquí", ha sentenciat: "Si votem, és possible".

La candidata s'ha presentat, doncs, com la candidata del consens: "Estem acostumats a pactar, a ser generosos". Arrimadas ha promès que, si lidera el bloc constitucionalista en vots, oferirà pactes als partits que no volen la separació d'Espanya: "Estarem a l'alçada de circumstàncies i serem generosos, responsables, i posarem al davant el que ens uneix". "Si podem donar el missatge clar i nítid que la primera força a Catalunya és clarament constitucionalista estarem guanyant la batalla de la comunicació", ha sentenciat, en un retret als partits independentistes: "El discurs victimista l'han fet molt bé, i la propaganda la fan molt bé".

En la mateixa línia de presentar Ciutadans com un partit transversal i pactista, ha apostat per persones "independents, que saben treballar a la vida real i potser sense carnet de partit" perquè formin part d'un govern de la Generalitat. "Vull que torni el seny al govern de Catalunya per abaixar la tensió social", ha demanat: "Qui ha manat i ha portat les regnes de Catalunya és la CUP".

En aquest sentit, i en ser preguntada sobre el fet que alguns candidats estiguin fent campanya des de la presó o des de Bèlgica, Arrimadas s'ha limitat, de nou, a "respectar les decisions judicials": "Ells es pensen que poden dir als jutges el que han de fer, qui ha d'entrar i qui ha de sortir de la presó, però nosaltres som molt normalets. Els jutges són els que han d'aplicar la llei". Sobre el fet que el Tribunal de Comptes hagi ordenat l'embargament dels béns d'Artur Mas, ha assegurat que ell "treia pit del 9-N". "Mas deia: «Quan busquin responsables del 9-N, que em busquin a mi». Doncs l'han trobat", ha afegit. De fet, Arrimadas considera bé que s'investiguin les comunicacions dels Mossos en relació amb l'1 d'octubre: "Els catalans es mereixen saber què va passar".

Dards contra el govern espanyol

Amb tot, Arrimadas també ha criticat el govern espanyol, i ha assegurat que "s'ha de vetllar pel compliment de la llei però a més s'han de fer polítiques". "El problema de l'independentisme ha anat creixent perquè no s'ha tingut un projecte per a Espanya, i volem solucions sobre la taula", ha sentenciat, alhora que s'ha distanciat també del PSC. "Nosaltres volem un canvi, no un recanvi", ni "un altre tripartit".