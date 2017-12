Arrimadas vol ser el "reformisme centrista" del constitucionalisme

Ciutadans se sent fort: Arrimadas somreia quan ha irromput aquest migdia a l'acte propi que ha organitzat el partit en el dia de la Constitució. "Presidenta, presidenta", cridava el públic que omplia la plaça Universitat onejant banderes espanyoles i europees, i algunes senyeres.

"Inés Arrimadas serà el mascaró de proa del constitucionalisme", ha assegurat el secretari General de Ciutadans, José Manuel Villegas, apel·lant a l'esperit de "diàleg" dels pares de la Constitució. A poca distància, centenars de persones omplen la Via Laietana en la manifestació a favor de la Constitució convocada per l'entitat Espanya i Catalans.

Arrimadas s'ha dirigit al públic visiblement optimista, aplaudint l'spot electoral que han projectat a la plaça. "Seguirem celebrant el Dia de la Constitució per molts anys", ha assegurat la candidata a les eleccions del 21-D, que ha reivindicat l'espanyolisme del seu partit, "nascut a Catalunya, sense complexos", davant el "nacionalisme excloent". "La única cosa bona de tot aquest conflicte és que abans érem una minoria i els vells partits ens deien que no n'hi havia per tant", ha dit recordant els inicis de Ciutadans: "I finalment s'ha vist el que ha passat. Per això guanyarem el 21 de desembre".

La formació taronja commemora la Constitució, però també la vol canviar. "Impulsem una reforma de la constitució, cosa que no ha fet el PP ni el PSOE perquè estaven molt còmodes en el bipartidisme i pactant amb els nacionalistes", ha assegurat Arrimadas: "Quan aneu a votar heu de saber que el vot a Ciutadans és el vot per reformar la Constitució, no per destruir-la".

"Hem vingut a rebatre intel·lectualment les tesis del nacionalisme", ha dit Arrimadas, "per això no copiem els partits nacionalistes, sinó que els volem guanyar a les urnes". Per això, la candidata creu que són l'únic partit preparat per impulsar "la reforma constitucional". Arrimadas ha llançat un dard, també, al PP: "Per a ells, quant pitjor, millor -parafrasejant la frase de Rajoy- però per nosaltres, com millor, millor", i ha insistit que no estan "còmodes" amb l'estat actual de les coses.

"Que tinguem corrupció, atur, precarietat, no és culpa de la Constitució", ha assegurat Arrimadas "davant l'immobilisme dels vells partits i el rupturisme dels independentistes", i s'ha presentat com l'opció "reformista centrista que necessita aquest país".

"Els vells partits han fet servir el mdoel del 78 en el seu benefici, i per això l'han esgotat", ha dit Villegas. "Els que defenem la Constitució necessitem un nou projecte comú per a tota Espanya, davant els que volen trencar Espanya des del populisme o el separatisme, i des dels que no volen tocar res, hi ha un nou projecte que es diu Ciutadans", ha insistit Villegas, que en els primers minuts de la seva intervenció ha recordat les víctimes del terrorisme i l'ha tancada assegurant que "el principal llast del segle XX és el nacionalisme".

Arrimadas ha comparat la Constitució amb la llei de transitorietat del Parlament català. "No m'estranya que no els agradi la Constitució a Puigdemont i Junqueras, que a la llei de transitorietat diuen que volen triar els jutges a dit, amb les barbaritats que voldrien implantar en aquesta Catalunya que ja es veu que no arribarà", ha dit. "El que han aconseguit els independentistes és perdre l'autonomia", ha sentenciat.

El Catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona, Francesc de Carreras, ha recordat els inicis de Ciutadans, fa 11 anys. "Els partits que van apostar per l'Estatut es van equivocar, excepte un, ha assegurat: "ERC, que ha aconseguit ell que volia, que és portar-nos aquí". El catedràtic ha comparat davant el públic la Constitució amb el reglament del futbol: "Pots jugar bé o malament, fer un mal o bon partit, però això no es pot atribuir al reglament". De Carreras ha definit els valors de la Constitució com "la llibertat, la solidaritat, el pluralisme polític, la garantia dels drets fonamentals".

"Si es vol canviar la Constitució no és per fer-ne una altra", ha assegurat l'acadèmic: "Les reformes constitucionals no són indispensables, però alguns canvis serien necessaris perquè milloréssin les coses". La seva intervenció ha estat interrompuda per un jove que ha cridat: "Visca la Constitució!".

"Hem de posar de manifest totes les mentides que han dit els independentistes", ha recordat De Carreras, que ocupa el lloc 85 de la llista electoral: "S'han inventat una realitat falsa per seguir manant per vies no democràtiques, com es va veure el 6 i 7 de setembre". Visiblement optimista, el catedràtic ha espolsat les acusacions de "fatxes" al partit i ha assegurat que són "un partit democràtic".