Borrell, sobre l'argumentari independentista: "Demostra un nivell de comprensió intel·lectual extraordinàriament baix"

El també expresident del Parlament Europeu s'ha burlat d'un Puigdemont "despistat" a Brussel·les en veure que Europa no l'ha rebut amb "els braços oberts": "És com quan el novio o la novia el deixa i descobreix que no era tan guapo", ha dit, i ha afegit que "els únics que l'han rebut amb els braços oberts són els partits de l'extrema dreta de Bèlgica". Borrell ha assegurat que el discurs independentista provoca un "rebuig estructural" a Europa perquè va contra la "raó de ser" del projecte europeu.

La imatge d'Espanya, ha admès Borrell, va quedar "molt malament" després de l'1-O perquè veure la imatge d'una senyora sagnant perquè volia votar és "molt poderosa" i "impossible" de combatre amb "arguments constitucionals". Però ha afegit que el discurs posterior de Puigdemont posa en evidència que "l'independentisme català no és tan europeista com deia".

Una acció exterior coordinada amb Espanya

El candidat del PSC al 21-D, Miquel Iceta, en canvi, ha promès que la posició dels socialistes al capdavant de la Generalitat "no serà la d'espectadors" a Europa, sinó "la de militants compromesos" que volen "més integració social i política" i l'impuls d'"una agenda progressista". A tall d'exemple, s'ha posicionat en contra que la UE reconegui Jerusalem com a capital d'Israel: "Diem no. Volem pau, llibertat i convivència entre els pobles".

Iceta ha assegurat que caldrà "revisar el tiberi que s'han fotut" els independentistes en matèria d'acció exterior, i ha apostat per "desplegar de veritat la llei d'acció exterior i de relacions amb la UE". Així mateix s'ha compromès a actuar de manera coordinada amb Espanya en aquest àmbit: "No ens barallarem, cooperarem", ha dit.