La CUP rebutja la Constitució espanyola i avisa: "La constitució catalana no pot ser una versió de l'espanyola"

Tot i mostrar el seu rebuig frontal a la constitució espanyola vigent, la CUP no ha volgut passar per alt els 39 anys de la carta magna i ha aprofitat l'ocasió per reiterar la seva voluntat de redactar una constitució catalana a partir del 22 de desembre. De fet, és a partir de l'obertura d'un procés constituent que la CUP vol que es redacti la base legal que hauria d'emparar la República. Un procés constituent que s'hauria de fer "des de la base" per incloure les "classes populars", ha dit el número 3 per Barcelona, Vidal Aragonès.

La CUP parteix de la idea que l'actual constitució espanyola no es pot reformar i, per tant, tampoc són reformables aspectes com la "prohibició del dret a l'autodeterminació" o que el "cap d'estat no es pugui triar", ha dit Aragonès. Per això, l'esquerra anticapitalista aposta per redactar-ne una de nova que empari legalment la república catalana i que no sigui, en cap cas, "una versió de la constitució espanyola a la catalana".

Els cupaires aposten per crear una Assemblea Constituent que serveixi per incloure "les classes populars" i que consideren com un "element essencial" per construir la República. Volen constituir una "nova institucionalitat" que s'afegeixi a la que ja existeix, per tal de permetre la implicació de la societat civil en el procés constituent i que aquest període no es faci "dins d'uns despatxos", ha explicat Aragonès.

Gestió pública de l'aigua i la llum

Els cupaires volen que la constitució catalana garanteixi "tots els drets socials" i que no depenguin "d'un desenvolupament legislatiu com passa amb l'actual constitució espanyola", ha explicat Aragonès. Uns drets socials que aquest dimecres ha volgut posar en valor i defensar davant la seu de Fecsa Endesa de Barcelona, on han denunciat la situació de pobresa energètica que viuen "centenars de persones" a Catalunya.

La nova constitució, per la CUP, passa intrínsecament, per incloure una sèrie de 'Decrets de la dignitat', que haurien de servir per "garantir els drets socials" a tothom, ha explicat Aragonès. Un dels punts que plantegen els cupaires, per exemple, és un canvi en el model energètic i que sigui l'administració pública qui assumeixi la gestió dels serveis com l'aigua, el gas o la llum. "En plena crisi, no pot ser que hi hagi sectors estratègics de l'economia que encara estiguin a mans de grans multinacionals que només busquen els seus beneficis", ha criticat Aragonès, que ha defensat la construcció de la República com l'única manera de revertir aquesta situació.

El número 3 de la CUP per Barcelona defensa que l'única manera que tothom tingui accés als serveis d'aigua, llum i gas és "internalitzar" aquests serveis i que sigui l'administració qui se'n faci càrrec. Els cupaires consideren que el marc constitucional espanyol no permet lluitar contra la pobresa energètica, sinó tot el contrari, "significa que persones morin de fred", ha dit Aragonès, qui ha posat d'exemple la suspensió del TC de la llei de pobresa energètica.