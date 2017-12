La CUP tanca la campanya avisant JxCat i ERC: "Serem garantia que les disputes no ens distreguin de fer la República"

El pavelló Virrei Amat, al districte de Nou Barris de Barcelona, ha sigut el lloc escollit per la CUP per tancar la campanya per les eleccions del 21-D, uns comicis que han qualificat al llarg de tota la campanya "d'il·legítims" -Carles Riera ha avisat que els interventors i apoderats de la CUP portaran llaços i jerseis grocs el 21-D, i que si volen, els hi hauran "d'arrabassar"- i que han reiterat una vegada i una altra que només s'hi presenten per "materialitzar" la República a partir del 22 de desembre. Les urnes de l'1 d'octubre han sigut presents a l'escenari de tots els actes dels cupaires i avui no n'ha sigut una excepció, sinó que un grup de voluntaris de l'1-O han pujat una de les urnes a l'escenari només començar l'acte i el públic els ha homenatjat amb un llarg aplaudiment.

És el "mandat" de l'1 d'octubre al qual han apel·lat els anticapitalistes durant tota la campanya per fer "efectiva" la República a través de la via unilateral i la desobediència. De fet, és el que han explicat la portaveu d'Arran, Mar Ampurdanès, i la número 8 de la llista per Barcelona i regidora del consistori barceloní, Maria Rovira, en començar l'acte final dels cupaires. Rovira ha avisat que "per fer efectiva la República, caldrà que els moviments populars i els ajuntaments defensin amb urpes i dents la República, i que aguantin l'embat repressiu que vindrà". Precisament l'exdiputada cupaire Eulàlia Reguant ha llistat tots els col·legis electorals que van rebre les càrregues policials el dia 1 d'octubre i ha posat en valor la resistència de la ciutadania.

El referèndum ha estat reivindicat constantment per la CUP i l'exdiputada Anna Gabriel ha recriminat a l'estat espanyol que no accepti el que considera un dels "exercicis de democràcia directa". En aquest sentit, Gabriel ha etzibat una sèrie de preguntes al govern de Mariano Rajoy: "Què els fa tanta por a aquesta gent, acceptar un exercici de radicalitat democràtica com és un referèndum? O potser els fa por la mateixa democràcia? Els fa por debatre i no trobar arguments per convèncer?". Així, ha criticat que els dirigents del PP i de PSOE, com José Luis Rodríguez Zapatero, posin "la llei davant de les persones".

"Primer volen anar ells, els seus privilegis, el seu nacionalisme espanyol, els seus interessos de classe i de gènere, tot al seu servei. Són els que diuen 'Antes roja que rota'. Els encanta sotmetre i tenen al·lèrgia a la democràcia", ha criticat Gabriel, que ha afirmat que "fa 40 anys que hi ha absència de democràcia". En aquest sentit, els cupaires han tornat a emplaçar els comuns perquè s'apuntin a la construcció de la República perquè creuen que l'estat espanyol és "irreformable". Així, Maria Rovira ha utilitzat l'històric 'Sí se puede' dels comuns per dir-los: "'No se puede', en el marc autonomista i en un estat recentralitzador, 'no se puede'. L'estat espanyol ofega els municipis i els anhels de canvi i llibertat, per això faig una crida als comuns perquè se sumin a la defensa d'una República que parli de vida".

El candidat cupaire, Carles Riera, ha fet extensiva aquesta crida a JxCat i ERC, a qui ha tornat a avisar que la via bilateral no és possible: "Caldrà desobeir, perquè fins ara hem fet la revolució dels somriures i ens han ficat el dit a la boca per ofegar-nos, però caldrà recordar-los que tenim dents". En aquest sentit, Riera ha subratllat que els cupaires esperaran "amb les mans buides" si ERC i el JxCat van a Madrid a demanar diàleg sobre la República i l'autodeterminació i, a partir d'aquí, "començarem amb generositat a construir la República".

Els cupaires no han volgut entrar en debat sobre qui ha de presidir el govern de la Generalitat, i han posat el compromís per construir la República com l'única condició per donar suport a un executiu independentista. De totes maneres, Carles Riera ha llençat un avís clar a ERC i JxCat: "Serem garantia que les disputes de qui ens ha de manar no ens distreguin de quin és l'objectiu: la República". La número 2 per Barcelona, Maria Sirvent, ha avisat que la "situació és molt greu" i que "no s'hi valen retrets ni fer-nos enrere: és el moment de no acceptar imposicions".

Crítiques a Borrell, Iceta i Arrimadas

Anna Gabriel també ha contestat a les paraules de Josep Borrell: "No, suposats socialistes, 'no llegará a las manos'. Això va de raons, i la nostra és la força creixent. Estem determinades a demostrar-vos que tenim raó, i la raó avui es diu República". Maria Sirvent, de fet, ha qualificat de "colpistes del 155" Borrell i els dirigents del PP.

Carles Riera també ha aprofitat l'acte final de campanya per carregar contra el PSC i la petició d'indults de Miquel Iceta: "Són llàgrimes de cocodril. Què s'han pensat que són, aquesta gent, que neguen el poder real de l'1 d'octubre? Són federalistes de fireta que han hagut de callar quan Madrid ha tocat el xiulet". Riera també ha tingut paraules per a Josep Borrell, a qui ha etzibat: "Per cada desinfectat farem créixer milions de bacteris antifeixistes".

Per la seva banda, Maria Rovira ha enviat un dard a la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas: "Es pot ser dona i defensar polítiques masclistes, com ho fa vostè, que representa els interessos de l'Íbex-35, dels bancs i de l'oligarquia. Els tornem a dir que no passaran, perquè hi ha un poble digne i dempeus".