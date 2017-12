La CUP avisa que el Parlament "no podrà desobeir tot sol" i demana la complicitat dels ajuntaments

A poques hores que s'acabi la campanya electoral, la CUP posa sobre la taula la seva força municipal i avisa que els ajuntaments catalans seran clau per tirar endavant la República. La portaveu del secretariat nacional i número 10 de la llista per Barcelona, Núria Gibert, ha advertit que el Parlament "no pot desobeir tot sol el poder de l'Estat", sinó que els ajuntaments catalans "amb els seus serveis i la seva legitimitat" es convertiran en "actors principals" per materialitzar la independència.

De fet, Gibert ha subratllat que són els consistoris catalans els que ja han patit diverses situacions de "repressió" a través de les citacions que han rebut alcaldes i càrrecs electes i que han demostrat que es mantenien "ferms". Per això, la CUP ha volgut demostrar la seva força municipal aquest dimarts, amb la presentació de 9 candidatures del territori que donen suport als cupaires de cara a les eleccions d'aquest dijous. I ho han fet a Sabadell, una de les ciutats catalanes on la CUP té l'alcaldia des de fa uns mesos.

Les candidatures que han donat suport als cupaires són Alternativa Ciutadana de Rubí, Alternativa d’Esquerres de Cornellà, Alternativa d’Esquerres del Prat, Capgirem Vic, Compromís per Cerdanyola, Compromís per Ripollet, Crida per Sabadell, Moviment Alternatiu Llinars i la UM9 – Sant Pere de Ribes. No s'hi han apuntat, però, ni Som Gramenet ni Guanyem Badalona, dues organitzacions on la CUP comparteix candidatura amb els comuns. "Són qüestions internes, d'equilibris i prioritats que passen pel món local, però no hi ha res que s'hagi fet malbé", ha explicat Gibert.

La CUP ha denunciat que els ajuntaments han patit "nivells de repressió molt alts", però també ha aprofitat per denunciar la "judicialització de la política i la separació de poders inexistent" que demostren els expedients sancionadors oberts a Jordi Sànchez i Oriol Junqueras per haver gravat la seva veu en els seus respectius espots electorals. "Que se'ls hagi incomunicat dona pistes de la qualitat democràtica de l'estat espanyol", ha criticat Gibert. Aquesta situació, segons la portaveu del secretariat, també l'han viscut els cupaires durant tota la campanya electoral, "amb identificacions de la policia local" en ciutats com Lleida o Girona, a més de "l'assetjament feixista amb agressions" que, ha explicat, han hagut d'aguantar, "amb la impunitat que trepitgen el carrer" aquests grups.

"Donarem la sorpresa el 21-D"

De cara al 21-D, Gibert ha explicat que esperen que la CUP "doni la sorpresa" perquè consideren que és una candidatura que està "menystinguda per les enquestes". La portaveu del secretariat nacional ha presentat la CUP com "la clau perquè s'implementi la República" i ha tornat a enviar un dard als comuns, a qui ha acusat de jugar "un paper ambigu".