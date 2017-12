La CUP carrega contra Ciutadans i afirma que no és el "partit de les classes populars", sinó el "partit del règim"

L'auditori de La Farga de l'Hospitalet ha acollit aquest dilluns l'acte de la CUP. L'acte amb més accent social de tots els que ha fet la formació des que ha començat la campanya. Un dels treballadors que fa vaga a l'empresa Titanlux ha donat el tret de sortida a l'acte que, juntament amb Celeste Muñoz del sindicat COS, han posat en valor la "lluita sindical" per donar veu a la "classe treballadora". De fet, Muñoz ha posat la República catalana com una eina per "conquerir els drets socials i nacionals".

En l'acte també hi ha participat l'exdiputat de la formació David Fernàndez qui ha apuntat directament a Ciutadans, a qui ha qualificat com el "partit del règim" i no el "de les classes populars". "És el partit del règim mateix, Ciutadans no canviarà el país. És el partit de la fiscalia, de la patronal, de l'Íbex 35 i de la monarquia corrupte", ha dit l'exdiputat. La CUP, ha dit, "no respecta qui agredeix el poble", en referència als partits que van donar suport a l'article 155 i van avalar les càrregues policials.

De fet, el número 3 de la llista de la CUP, Vidal Aragonès, ha tornat a posar la CUP com l'única formació que representa "les classes populars" a través de les seves polítiques socials i ha reiterat la seva aposta per fer públics tots els serveis que encara no ho són. En aquest sentit, ha emplaçat ERC i els comuns a "discutir propostes" de polítiques socials que porta la CUP en el seu programa. "No és un programa genèric, venim amb propostes concretes, com ara que els serveis que no són públics, passin a ser-ho". Aragonès ha parlat, sobretot, de sanitat i educació.

El Ferran Gómez, representant d'un dels cinc Comitès de Defensa de la República constituïts a l'Hospitalet, va posar èmfasi en la capacitat que van tenir aquestes organitzacions per aturar el país el dia 3 d'octubre i també el 8 de novembre. I Gómez, de fet, ha volgut incidir, sobretot, en el fet que s'hagin constituït 5 CDR en una ciutat com Hospitalet, on el PSC és qui governa aquest municipi: "Hem perdut la por d'aixecar la mà" i ha criticat les polítiques de l'alcaldessa Núria Marín i l'ha acusat de "fer de l'especulació la seva manera de governar".

Vigència del mandat de l'1-O

Fernàndez avisa que l'1-O la ciutadania "va derrotar la violència d'Estat i ho tornarem a fer, per dignitat. No ens podem permetre que guanyin ells", ha dit l'exdiputat. "Clar que tenim por, però hem transformat la por en resistència i constància. El que ens fa por és que guanyin ells i que no canviï res i tot segueixi igual", ha explicat Fernàndez.

Una tesi que també ha defensat l'exdiputada al Parlament, Mireia Vehí, qui ha dit que amb la declaració d'independència del 27 d'octubre "s'ha posat com mai abans el règim del 78 contra les cordes". L'exdiputada apel·la a "l'esperit" d'aquest dia per "plantar cara al 155 de la por i l'amenaça".