La CUP manté la condició de decisiva tot i passar de deu a quatre diputats

La CUP mantindrà la seva posició de decisiva per a la governabilitat a Catalunya tot i patir una dura caiguda electoral en les eleccions al Parlament celebrades aquest dijous. La formació independentista ha obtingut quatre escons, xifra que suposa un daltabaix respecte als deu d'ara fa dos anys.

Malgrat aquest afebliment, la CUP mantindrà el seu rol clau per a la governabilitat, atès que els seus escons, sumats als de Junts per Catalunya i Esquerra, en sumen 70 i suposen la majoria que cal per formar govern. Sense els diputats cupaires, un eventual front independentista es quedaria en 66 escons, per sota de la majoria, fixada en els 68.

El cap de llista cupaire, Carles Riera, ha valorat els resultats admetent que no eran bons i quedaven "lluny" de les expectatives que tenien. Riera ha explicat també que la CUP ha perdut "suport, força i capacitat d'influència" però no ha anunciat canvis en les seves propostes de seguir apostant per la via unilateral en el Procés. "El nostre és un projecte d'unilateralitat perquè no hi ha condicions de diàleg amb l'Estat", ha fet.

Respecte a l'oferta que han fet les CUP d'entrar al govern amb Junts per Catalunya i Esquerra, Carles Riera s'ha refermat: "Hem perdut suport però mantenim el nostre projecte, volem un govern compromès amb la desobediència contra el 155".

Nit glaçada

La formació independentista ha seguit el recompte electoral a la fàbrica Bostik, al barri de la Sagrera de Barcelona, amb un escàs seguiment per part de militants i seguidors i un ambient força fred al llarg de tota la nit.

El cert és que des de l'inici de la nit les previsions han sigut poc engrescadores per a la formació. Amb un 0,1% escrutat la CUP obtenia el resultat més alt que ha tingut al llarg de tot el recompte, amb 11 diputats. Des d'aleshores ha anat caient i s'ha situat en la cota de quatre diputats.

Una possibilitat que finalment s'ha vist confirmada era la d'avançar el PP i situar-lo com a última força amb representació política al Parlament. La formació espanyolista ha obtingut tres diputats, un menys, i serà el partit amb menys vots amb presència a la cambra.

El mirall del 2015

Malgrat haver superat els populars, la candidatura que ha liderat Carles Riera ha perdut el grup propi al Parlament, i torna a la situació que va viure entre el 2012 i el 2015 sota la direcció de David Fernàndez.

Cal recordar que el 2015 la CUP va ser decisiva amb deu diputats, que van sumar-se als de Junts pel Sí i amb els quals posteriorment va imposar el veto a Artur Mas com a president de la Generalitat. El 2012 la CUP va aconseguir entrar al Parlament per primer cop amb tres escons.