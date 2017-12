La CUP confia que ERC no es desdigui de la via unilateral si falla el diàleg amb l'Estat

La CUP confia que l'aposta d'ERC per la via unilateral si el diàleg amb l'Estat falla siguin una realitat a partir del 21-D. El número 5 per Barcelona, Jordi Salvia, espera que el que va dir Antoni Castellà, número 15 de la llista d'ERC, no sigui una "qüestió electoralista" i que la via unilateral es pugui tirar endavant a partir del 22 de desembre si l'independentisme obté una victòria a les urnes. Castellà va dir aquest diumenge: "Si el govern espanyol no accepta negociar després del 21-D, recuperem la via unilateral".

Salvia no creu que ERC pretengui enganyar amb les afirmacions que van fer ahir tant Castellà com Rovira, i avisa que si ho fessin "s'estarien enganyant a ells mateixos". En aquest sentit, Salvia ha advertit l'Estat que malgrat les "accions que provinguin de la justícia espanyola" i la "repressió de l'Estat", la CUP no modificarà la seva línia política. Així, confia que el 21-D l'independentisme farà "fora" el bloc constitucionalista.

Maria Rovira veu "persecució política" en la seva citació judicial

Salvia ha comparegut aquest matí a l'Ajuntament de Barcelona davant dels mitjans de comunicació acompanyat de les regidores de la CUP a l'Ajuntament, Eulàlia Reguant i Maria Rovira, que ha valorat la citació del jutge de la setmana passada per haver acusat els Mossos d'Esquadra d'haver "executat extrajudicialment" els terroristes que van atemptar a Barcelona i Cambrils aquest agost.

Maria Rovira considera que aquesta citació, que assegura que encara no ha rebut, s'emmarca en "la persecució de càrrecs polítics" dels últims mesos i afirma que això "no aturarà" la seva tasca "d'abordar el model de seguretat que ha de tenir Catalunya". La regidora cupaire ha explicat que no dubten de "la valentia i l'honestedat dels cossos de seguretat", però ha dit que "això no treu que hàgim de posar sobre la taula el tipus de model de seguretat que volem". Rovira ha explicat que quan li arribi la citació judicial valorarà "quina línia política" seguirà i si anirà a declarar davant del jutge.