La CUP carrega durament contra l'estat espanyol i Quim Arrufat demana "murs de vots contra psicòpates" el 21-D

La CUP ha tret la ràbia que havia contingut durant tota la campanya electoral. Davant de les gairebé 400 persones que han omplert l'Auditori Eduard Toldrà de Vilanova i la Geltrú, els cupaires han tret les urpes i la contundència que els caracteritza per carregar durament contra el govern espanyol i les accions que ha aplicat en les últimes setmanes, com és l'aplicació de l'article 155, que ha portat a les eleccions del 21-D, que l'exdiputat de la CUP Quim Arrufat només començar la seva intervenció ha avisat que estan "trucades" i ha demanat "murs de vots contra psicòpates" el 21-D.

Arrufat ha apujat el to dels actes dels cupaires aquest vespre a Vilanova. L'exdiputat de la CUP ha titllat de "psicòpates" els representants del govern espanyol i també els cossos policials que van carregar contra les persones que defensaven els col·legis. De fet, a Arrufat se li han acabat els adjectius per descriure l'acció de l'estat espanyol de les últimes setmanes. L'exdiputat ha acusat el govern de Mariano Rajoy de voler fer "una causa general contra l'independentisme, com va fer el franquisme després de la Guerra Civil" i ha comparat l'acció del govern espanyol amb Turquia. "Han obert la porta de la impunitat absoluta. I aquí hi té molta responsabilitat la Unió Europea i els estats que haurien pogut parar-los els peus. No ho van fer amb Turquia i l'estat espanyol va prendre nota: eleccions trucades, presos polítics, politització de cossos militars. Si l’1-O el vam guanyar meridianament el poble i la gent contra psicòpates, el 21-D hem de fer murs de vots contra psicòpates una altra vegada".

El fil l'ha seguit el candidat de la CUP, Carles Riera, que ha titllat l'estat espanyol de "neofranquista" i ha acusat PP, Ciutadans i PSOE de sostenir-lo. En aquest sentit, Riera ha tornat a avisar que la "confrontació" que preveuen els cupaires després del 21 de desembre -si l'independentisme guanya a les urnes i es tira endavant la via unilateral- pot "implicar anys i requerirà molta fermesa i esperit revolucionari". I en aquest sentit, Riera ha tornat a interpel·lar a ERC i JxCat i la seva aposta pel diàleg i la bilateralitat. "Si volen parlar d'autodeterminació i República, el camí del diàleg bilateral serà un camí d'anada i tornada, que no durarà gens en el temps", ha advertit Riera. El candidat cupaire, a més, no s'ha estat de tornar a retreure les paraules de Pablo Iglesias de fa unes setmanes, quan va acusar l'independentisme d'haver despertat el feixisme: "Al feixisme se'l fa fora a espentes".

Una abraçada als presos polítics

Tant Carles Riera com Eulàlia Reguant han enviat una abraçada als consellers i als Jordis, que estan a la presó. Un missatge que és una tònica de tots els actes electorals dels cupaires. Reguant, però, ha avisat: "Per moltes prohibicions de pancartes i cartells, seguirem. Encara que ens amenacin amb presons". L'exdiputada ha defensat la via unilateral i ha posat d'exemple l'1-O: "Arribats a aquest punt, ningú pot negar la potència de la unilateralitat. Ningú pot dubtar que autodefensar-nos posa sobre la taula i al centre, el conflicte democràtic que tenim amb l'estat espanyol. La unilateralitat té la potencialitat de posar al centre la gent. Apel·lar al diàleg no porta enlloc". La regidora de la CUP a l'ajuntament de Barcelona ha afirmat que la ciutadania "ha posat contra les cordes el règim del 78" i ha avisat que és "responsabilitat de totes que hi continuï també a partir del 21-D".