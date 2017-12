La CUP està disposada a repetir eleccions i "al que calgui" per fer complir "el mandat" de l'1-O

Més de 250 persones han omplert aquest vespre el Palau de Congressos de Tarragona, en l'acte central dels cupaires a les comarques tarragonines. El candidat d'aquesta demarcació, Xavi Milián, ha avisat que la CUP està disposada a "fer el que calgui", si convé, també a repetir les eleccions, perquè es compleixi "el mandat" de l'1 d'octubre. Així, ha reiterat que si l'independentisme guanya el 21-D, no acceptaran un govern que vulgui tornar al "processisme ni a l'autonomisme". Milián també ha acusat Artur Mas i Marta Pascal de demanar a Carles Puigdemont que convoqués eleccions abans de proclamar la independència i ha avisat: "La propera vegada tancarem més bé la tapa de la paperera de la història". Milián va advertir que no seran "còmplices de fer triomfar el bloc del 155", sinó que només avalaran materialitzar els resultats de l'1-O.

Unes crítiques que també ha verbalitzat l'exdiputat de la CUP, Sergi Saladié, que ha qualificat la gestió que el Govern va fer dels resultats de l'1 d'octubre de "nefasta i poruga" perquè no va aplicar la llei de transitorietat i no es va materialitzar la construcció de la República. Saladié ha retret la presència de l'expresident Artur Mas durant els dies previs a la proclamació de la independència i ha ironitzat: "Es veu que no el vam tancar prou bé a la paperera de la història".

"Ni equidistància, ni unicornis, ni follets del federalisme", ha avisat Milián. En aquest sentit, el número 3 per Barcelona, Vidal Aragonès, els ha preguntat directament: "Esteu disposats a fer una xarxa pública d'educació i sanitat? Contesteu, si us plau, portem una setmana preguntant-vos-ho". Aragonès també s'ha dirigit als republicans per demanar-los si ara que no són dins de Junts pel Sí avalaran una "fiscalitat més justa en què els que més guanyen, més paguin". "Ara sí que és possible, ERC?". Aquests són dos dels punts que els cupaires incorporen dins els Decrets de la Dignitat, que exigiran negociar si el 21-D guanya l'independentisme i s'ha de conformar govern amb JxCat i ERC.

A la recta final de la campanya electoral, les enquestes donen una forquilla d'entre 5 i 8 diputats el 21-D a la CUP. Unes enquestes sobre les quals els cupaires no acostumen a fer valoracions, però aquest vespre, Vidal Aragonès ha volgut contestar a les paraules del líder del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, que ha dit que seria un "autèntic descrèdit" que el PP quedés per darrere de la CUP: "Això ho decideix el poble de Catalunya. A la CUP no ens preocupa gaire quedar per davant o darrere del PP, sinó que el que ens preocupa és que el poble de Catalunya sigui capaç d'acabar amb el que significa l'article 155".

"Cap vot feminista a Ciutadans"

La CUP ha tornat a carregar contra Ciutadans i, si bé aquesta setmana l'exdiputat David Fernàndez va demanar que el 21-D no se'ls enviés cap "vot obrer" perquè va assegurar que no era el partit de les "classes populars, sinó del règim", aquest divendres ha estat la número 10 de la llista de la CUP per Barcelona, Núria Gibert, qui ha demanat que tampoc s'hi destini "cap vot feminista". Gibert ha acusat el partit taronja de ser una formació "amb un masclisme recalcitrant" i ha qualificat de "paradoxal" que sigui l'únic partit que aposti per una dona com a candidata a la presidència de la Generalitat.

"No podem deixar que s'apoderin del Parlament", ha avisat la també portaveu del secretariat nacional de la CUP. Després de posar una sèrie d'exemples de "masclisme" de diferents representants de Ciutadans, com el fet que un dels fundadors de la formació, Arcadi Espada, havia qualificat, ha dit, "d'absurda manifestació contra l'anomenada violència masclista", Gibert ha advertit que "és molt important que els partits que bromegen i frivolitzen amb la cultura de la violació i fan gala del seu masclisme recalcitrant estiguin castigats".

Cas Bershka

Els condemnats pel cas Bershka pugen a l'escenari del Palau de Congressos de Tarragona per denunciar la sentència que els condemna a tres mesos de presó pels fets que van passar el 2009, en un enfrontament entre els activistes i la Guàrdia Urbana. La regidora de la CUP per Tarragona, Laia Estrada, ha criticat la "persecució i criminalització dels moviments socials a través de la instrumentalització de la justícia". Estrada ha carregat contra la justícia espanyola, i afirma que no és "ni cega ni imparcial, sinó de classe i patriarcal, la justícia a l'estat espanyol és injustícia per a les classes populars".