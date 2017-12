La CUP promet ser la garantia de l’1-O si manté la influència

La CUP ja ha posat totes les cartes sobre la taula. De les tres formacions independentistes és la que ha deixat visualitzar més clarament el seu full de ruta: construir la República a través de la via unilateral. Un camí que vol aconseguir que JxCat i ERC també facin seu i, per això, per als comicis de demà es presenta com l’única “garantia” per materialitzar els resultats de l’1 d’octubre. Els cupaires esperen obtenir els escons suficients que els permetin ser claus per formar un govern independentista i continuar, com fa dos anys, pressionant perquè la República tiri endavant. Aquesta vegada, però, han decidit deixar aparcat de moment el debat de noms i prioritzen els fulls de ruta que apostin clarament per la independència.

Els cupaires van acabar ahir una campanya que ha anat agafant el to contundent que els caracteritza a la seva recta final. Ahir van fer l’última demostració de força, al matí amb el món municipal i al vespre al districte de Nou Barris. Carles Riera va tornar a llançar un avís a JxCat i ERC de cara al 22 de desembre: “Serem garantia que les disputes de qui ens ha de manar no ens distreguin de quin és l’objectiu: la República”. I en aquest sentit, va reiterar la via de la desobediència com l’única possible. De tota manera, ahir Riera va admetre que si JxCat i ERC volen tornar a demanar diàleg amb l’Estat, els esperaran “amb les mans buides” i començaran “a construir amb generositat la República” a través de la via unilateral. Com? La portaveu del secretariat nacional, Núria Gibert, havia dit al matí que no la podia fer el Parlament “tot sol”, sinó que necessita la complicitat dels ajuntaments. “Són cabdals”, va subratllar. De fet, els cupaires no s’han cansat de repetir durant tota la campanya que la construcció de la República obeeix el “mandat” de l’1-O, que va quedar interromput “per un cop d’estat”, com ha denunciat reiteradament Carles Riera, que ha apel·lat a la “força” de la ciutadania com la clau per fer la República.

Com el 27 de setembre del 2015, la CUP vol continuar pressionant el Govern -si l’independentisme obté majoria demà- perquè no “torni a la via autonòmica”, en paraules de Riera. A diferència del 2015, aquesta vegada els anticapitalistes han decidit superar el debat nominal sobre qui hauria de ser el president -Riera assegura que “tant Puigdemont com Junqueras” són benvinguts- i posar el focus en el full de ruta que defensin. Els cupaires volen un Govern “compromès” amb la República i que no deixi de banda les polítiques socials. I, lluny de la distància amb el Govern de Puigdemont, insisteixen que poden entrar a l’executiu si compleix els seus objectius. En aquest sentit, Carles Riera ja va dir que se sentiria més còmode amb el programa d’ERC que amb les opcions que defensa Junts per Catalunya.

Retrets per acostar els comuns

Amb les enquestes a la contra -els donen entre 5 i 8 escons-, la CUP ha centrat la seva campanya en la caça del vot dels comuns. De fet, un dels revulsius de la campanya ha sigut la incorporació de l’exlíder de Podem Albano Dante Fachin, que ha participat en els últims actes electorals dels cupaires -també d’ERC- i diumenge va evidenciar que el seu vot de demà anirà a la CUP. Ahir la número 8 per Barcelona, Maria Rovira, hi va tornar contra els comuns: “ No se puede, en el marc autonomista”, va etzibar. La CUP espera que l’autonomisme s’acabi el 21-D.

LA PROPOSTA

Els cupaires proposen que els CDR siguin “punta de llança” per construir la República

EL RETRET

La número 2, Maria Sirvent, va avisar ERC: “¿Dialogar amb un Estat que ens empresona?”

EL DETALL

Voluntaris de l’1-O van pujar

una de les urnes del referèndum a l’escenari de l’acte final