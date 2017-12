La CUP, als comuns: "O hi ha sobirania i autodeterminació, o és impossible transformar la societat"

En un envelat dins la Fira de la Puríssima de Sant Boi de Llobregat s'han trobat Alba Vergés (ERC), Mireia Vehí (CUP) i Àngels Martínez (Som Alternativa, el corrent creat per Albano Dante Fachin). Tres representants de les esquerres que han sigut aquesta legislatura al Parlament. Les tres exdiputades han compartit escenari a Sant Boi per defensar que les polítiques socials s'han de conquerir amb la construcció de la República, una vinculació explícita de l'eix social amb l'eix nacional que no fan els comuns, per exemple, a qui Mireia Vehí ha volgut enviar un missatge directe: "O hi ha sobirania i autodeterminació o és impossible transformar la societat".

Els comuns aposten per reformar l'Estat en el seu conjunt per acabar amb les polítiques del PP i el PSOE. L'exdiputada Àngels Martínez, tot i que no s'ha cansat de dir durant tot el debat que no és independentista, ha demanat fer un "pas endavant" el 21-D, perquè considera que amb la República Catalana es poden recuperar totes les "privatitzacions dels serveis públics" que han fet, ha dit, PSOE i PP durant els seus respectius governs. "Això és fer República, a través de la llibertat, la igualtat i la fraternitat".

I de fet, és el que defensen tant la CUP com ERC. Per als cupaires, "si no hi ha sobirania no hi ha capacitat de fer polítiques transformadores", ha dit Mireia Vehí, i ha tornat a posar com a exemple que el TC hagi "impugnat totes les polítiques socials que ha fet el Parlament com ara l'impost dels béns de luxe o la llei 24/2015". I en aquest sentit, ha fet una petició als comuns que lidera Xavier Domènech: "Baixin a l'arena política i vinguin amb la gent que ho vol canviar tot".

La CUP considera que la República s'ha proclamat, però que encara no garanteix "pa, sostre i treball", en paraules de Vehí. I és precisament aconseguir-ho el que la CUP descriu com "entrar a la fase republicana" i fer-ho per la via unilateral. "Com podem decidir com és la nostra República si estem en mans de les oligarquies?", s'ha preguntat Vehí, que ha contestat immediatament que l'única solució és aconseguir un nivell més alt de sobirania. La via unilateral, però, l'ha qüestionat Àngels Martínez, que ha dit que era "un conte de fades".

"Guanyar el 21-D per fer efectiva la República"

"El 21-D ha de ser la revalidació de l'esperit de l'1-O", ha dit Alba Vergés, un esperit a què també ha apel·lat la CUP en diverses ocasions i que aquesta tarda, Mireia Vehí, ha reprès: "El 21-D hem d'anar a guanyar per fer efectiva la República i posar al servei de la ciutadania el Parlament". Totes dues no s'han cansat de repetir que aquestes eleccions són "il·legítimes" -que tenen candidats empresonats i candidats a Brussel·les, han recordat-, però que l'independentisme les pot tornar a guanyar per girar la truita. De fet, l'exdiputada de Catalunya Sí que es Pot ha ironitzat amb les enquestes que s'han fet públiques els últims dies i ha assegurat que "quan hi ha un procés d'empoderament i revolucionari, els sondejos no valen, no serveixen" i ha fet una crida a "fer-los menjar les seves enquestes" i que el sobiranisme guanyi el 21-D, perquè si ho fa, ha dit, "no hi haurà qui el pari".

Vehí ha reiterat l'aposta de la CUP per la via unilateral i la "desobediència civil i pacífica" per tirar endavant la República, una via que ERC no ha inclòs en el seu programa electoral. Alba Vergés ha demanat avui "assolir uns grans consensos" per arribar a acords en l'àmbit social, el que els republicans han anomenat reiteradament "fer República". Per això, Vergés ha explicitat l'oportunitat de "tornar a guanyar unes eleccions il·legítimes i imposades per Mariano Rajoy" per fer front al "control" que, ha dit, vol imposar l'Estat sobre Catalunya. "La lluita pacífica és una posició valenta fins i tot quan et peguen amb porres i això és el que li fa por a l'estat espanyol", ha reblat.