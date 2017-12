La CUP defensa que una victòria amb escons de l'independentisme ja avalaria construir la República

"Els referèndums es guanyen amb vots i les eleccions amb escons". Amb aquesta tesi, la CUP defensa que una victòria amb escons de l'independentisme és suficient per tirar endavant la República, encara que les forces que la defensen no obtinguin majoria amb vots. En una roda de premsa a l'ACN, el candidat de la CUP a la presidència, Carles Riera, ha tornat a avalar el referèndum de l'1 d'octubre i ha volgut deixar clar que Mariano Rajoy, amb l'aplicació de l'article 155, el que va convocar van ser unes eleccions i "no un referèndum". Per tant, per Riera, aquestes eleccions les guanyarà "qui tingui més escons".

Els anticapitalistes consideren que en el referèndum de l'1 d'octubre, el sí a la independència va guanyar "de manera clara" i amb una participació "més alta que el referèndum de l'Estatut o del Brexit", ha posat com a exemple. A més, Riera ha criticat que les condicions amb les que es va produir el referèndum de l'1 d'octubre, no van ser les mateixes que les de l'Estatut, que es van produir en un context de "normalitat democràtica". La CUP, doncs, no creu que l'aplicació de la República hagi de variar si l'independentisme no assoleix el 50% dels vots el 21-D.

Riera no vol fer travesses de sobre l'escenari post-electoral, tot i que confia que l'independentisme revalidarà la majoria. En aquest sentit, el número u a la llista de la CUP per Barcelona ha reiterat que només donaran suport a un govern que "es comprometi amb la desobediència del 155 i la construcció de la República". Riera ha deixat clar que no facilitaran la constitució d'un govern que pretengui "ajornar la República a un horitzó temporal indefinit". Pels cupaires, la implementació de la República només es pot fer per la via unilateral. Una via que aquest dimecres, que comportaria, segons ha explicat Riera, "un context permanent de confrontació i conflicte amb l'Estat" que podria "durar anys" perquè dona per fet que l'estat continuarà aplicant l'article 155 i augmentarà "la seva repressió" si la Generalitat aposta per continuar implementant la República.

Un context de "conflicte" que, segons Riera, podria comportar més empresonaments. Davant d'aquesta situació, la CUP aposta per "continuar desobeint i resistint", però paral·lelament, tirar endavant la "legislació republicana per construir una República social", ha explicat el presidenciable. L'esquerra anticapitalista ha repetit en diverses ocasions que el Govern va pecar "d'ingenuïtat" a l'hora de preveure la reacció de l'Estat davant la proclamació de la República. En aquest sentit, Riera ha avisat que cal "assumir que tenim davant un Estat violent, amb una cultura violenta" i admetre que tot plegat "pot comportar més repressió". Per aquest motiu, l'independentisme "ha de continuar amb la seva actitud pacífica i no violenta", ha dit Riera, qui considera que la "desobediència civil" té una "força enorme".