Quin personatge de ficció podria ser Carles Riera?

La puresa comporta un preu. I renovar les llistes electorals a cada legislatura -per allò de no apalancar-se- implica que el públic agafi a contrapèl el nou actor que encarna el personatge del diputat díscol per excel·lència. D’exemples en trobaríem a cabassos. Alguns de nostrats, com quan el David Peris d’ El cor de la ciutat tenia un dia la cara de Quim Gutiérrez i, l’endemà, la d’Aleix Rengel. Cadascú amb les seves faccions, particularitats i frases enginyoses de recurs, però els diputats de la CUP tenen una intercanviabilitat política que fa oblidar aviat el canvi facial evident.

Posats a triar un personatge mutat, Carles Riera podria ser el de la Becky Conner Healy a Roseanne, la filla intel·lectualment brillant però gens dòcil del Dan i la Roseanne, interpretada per Lecy Goranson i Sarah Chalke, depenent de la temporada. Seguint el tòpic que considera els cupaires com els plançons contestaires de Convergència i Esquerra, el cupaire haurà de decidir si, com feia la Becky, abandona el nucli familiar per establir-se en una caravana -on devia anar a parar la furgoneta de l’espot?- o bé es queda al Parlament remant per tirar la família endavant (i seguir sent la seva consciència).

I sí, ja ho sé que físicament no s’assemblen en res i que la fermesa serena de Riera no té res a veure amb la mercurialitat de la Becky, encara que declarés que la revolució havia de seguir sent la dels somriures, “però també haurà d’ensenyar les dents, les claus angleses i els punys”. En tot cas, i tenint en compte que la CUP ja ha advertit que està disposada a repetir eleccions si es rebutja la via unilateral, ves a saber si en el pròxim càsting, d’aquí pocs mesos, hi haurà un perfil que encaixi millor.