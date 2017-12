La cançó dedicada a… Carles Riera

A la CUP li passa com als comuns. Mires el programa electoral, que en qüestions socioeconòmiques és favorable a les classes treballadores, i costa d’entendre que les enquestes del 21-D no els donin percentatges guanyadors. Quin misteri, oi? A més, uns i altres es tiren els trastos pel cap amb retrets de traïdoria. Quanta, quanta mandra... Alguna cosa no deuen estar fent bé quan la majoria de la societat catalana no els fa costat. Tanmateix, als cupaires ningú els pot retreure la inconsistència del seu ideari. D’alguna manera, són com els boletaires de la cançó de Sisa, “arrauxats i somiadors de l’endemà”, infatigables i constants. Boletaires és la peça dedicada al cap de llista de la CUP, Carles Riera, tot i que tindria més sentit fer una dedicatòria col·lectiva. Al cap i a la fi, és una formació política que es conjuga en plural assembleari.

Jaume Sisa és el gran cronista de la Catalunya intangible, alhora tendre, murri, melancòlic i feréstec. I Boletaires, un dels seus cims, retrata un esperit que s’adiu prou amb la part més tel·lúrica de l’anticapitalisme cupaire. “Arriscats exploradors, / dels topants ocults del bosc, / dels tresors i dels secrets. / Gent tocada pel bolet / que il·lumina els iniciats / i obre d’altres realitats”, pregona Sisa mentre Pascal Comelade juga amb les tecles. Perquè no tot a la vida és el materialisme històric de Pau Llonch i els arguments granítics d’Anna Gabriel, perquè quan convé seguen cadenes, sí, però també hi ha moments per a l’enlairament metafòric i els laberints retòrics de David Fernàndez i per a la distracció de la moral obrera. Posats a empassar-se gripaus per aprovar pressupostos de mal gust, millor assaborir un remenat de bolets esperant que entre “amanita, rovellons i fredolics” hi aparegui “el bolet més exquisit”, la República, que diuen que hi és però que ningú l’ha tastat.

‘Boletaires’, del disc ‘Visca la llibertat’ (2000)

Sisa va tornar a ser Sisa amb Visca la llibertat. Desaparegut darrere els boleros de Ricardo Solfa, l’antiheroi del Poble-sec va reaparèixer amb un disc pletòric i ben acompanyat per Pascal Comelade.