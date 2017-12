Carles Riera: "Òbviament ja estem en una República"

El cap de llista de la CUP, Carles Riera, en una entrevista a RAC1, ha reiterat que siguin quines siguin les dificultats, continuaran defensant la República: "Hi ha un mandat de l'1 d'octubre i una decisió democràtica del Parlament que proclama la República. La CUP es presenta per seguir amb aquest full de ruta republicà, més enllà de revertir els efectes del 155. El nostre plantejament és tirar endavant el procés de la República que va quedar interromput per un cop d'estat".

El sociòleg i psicoterapeuta ha insistit que la formació política que lidera no donarà cap suport a cap proposta que defensi l'autonomia: "Estem disposats a assumir les responsabilitats sense límits, també a estar al govern. Ara bé, si es tracta de continuar fent autonomia, amb nosaltres que no hi comptin". Riera ha assegurat que "òbviament ja estem en una República". "És inquietant llegir els programes de Junts per Catalunya i Esquerra perquè sembla que estiguin per tornar a fer autonomia".

Una banca pública

Riera ha desgranat part del seu programa electoral. "Volem crear una banca pública; cal crear un sector públic molt fort i molt potent per fer la República, primer per una qüestió d'eficiència. Tindrem més sobirania i serem menys vulnerables a les decisions polítiques que puguin prendre CaixaBank o el Banc Sabadell".

El candidat de la CUP ha explicat que vol fer públics sectors estratègics del país perquè "l'estat administra les infraestructures de Catalunya de manera desastrosa i ineficient". Riera ha assegurat que la seva formació vol fer polítiques lingüístiques més actives. "La llengua comuna ha de ser el català, però ara, això no és així", ha dit.

"Passar a la materialització de la República serà un procés llarg i complex però estic segur que el guanyarem. Hi haurà moments que haurem de fer un pas enrere però també d'altres en què farem passos endavant", ha assegurat. "El 8 de novembre, els CDR van aconseguir paralitzar el país. Tenim un moviment social i independentista que està en fase de creixement. Estan naixent plataformes que tenen debats sobre com ha de ser la República i construir-la des de baix".