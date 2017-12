La cançó de… Carles Puigdemont

La temptació de dedicar una cançó de Jacques Brel al president a l’exili era gran, però poc assenyada. Els aliats flamencs de Carles Puigdemont no entendrien el gest de recomanar res del gran cantant belga que quan podia ridiculitzava els bàrbars del nord. Catalunya és complicada, però Bèlgica més. En aquestes circumstàncies, i vist que en general Europa més que mirar-nos ens gira l’esquena, té més sentit convidar el cap de llista de Junts per Catalunya a reflexionar escoltant Ni tú ni nadie, d’Alaska y Dinarama. De fet, podrien escoltar-la plegats Puigdemont i Rajoy, i cantar-la imitant Alaska i Carlos Berlanga. “ ¿Dónde está nuestro error sin solución? / ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? ”, es preguntaran els representants de dos partits de dretes que temps era temps signaven pactes al Majestic i que no fa tant votaven conjuntament la llei de la reforma laboral. Catalunya és complicada, però Espanya més.

“ Ni tú ni nadie puede cambiarme ”, celebra la tornada de la cançó, enlairada en un crescendo d’èpica dramàtica rematada per les campanes. Tot i que l’artista abans conegut com a CiU ha canviat algunes coses en el trànsit de l’autonomia a la República efímera, n’hi ha que són immutables, com la presència d’un Artur Mas que no ha acabat a la paperera de la història com proclamaven a l’ala esquerra de la casa estelada. Tampoc ha canviat la ideologia conservadora que troba necessari subvencionar escoles de l’Opus o que posa els impostos fàcils als casinos. La cançó, composta per Nacho Canut i Carlos Berlanga, funciona també com a acumulació de retrets més propis del bolero que del pop. “ Vete de aquí. No me supiste entender ”, diria Puigdemont. “ Yo solo pienso en tu bien ”, suplicaria Rajoy. “ No es necesario mentir ”, replicaria el president foragitat amb 155 cops. I així fins que algú altre agafi el volant de la República.

‘Ni tú ni nadie’, del disc ‘Deseo carnal’ (1984)

Alaska y Dinarama van consagrar-se com a reis del pop espanyol dels 80 amb Deseo carnal, el disc de cançons com Cómo pudiste hacerme esto a mí, Un hombre de verdad i la imbatible Ni tú ni nadie.