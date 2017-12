Seran les primeres eleccions al Parlament de Catalunya en què el president de la Generalitat no podrà votar. Carles Puigdemont no acudirà aquest dijous al seu col·legi electoral per dipositar la papereta de JxCat a les urnes. És a Bèlgica, i si posés un peu en territori espanyol seria immediatament detingut. Ara bé, els 1.300 quilòmetres de distància no han impedit que hagi estat més present que mai en aquesta campanya electoral. Puigdemont ha mantingut una connexió permanent amb el comitè de campanya de JxCat i ha intervingut en directe des de Brussel·les en tots els mítings amb un missatge sense ensurts ni giragonses. S’ha presentat com a president legítim de Catalunya i ha erigit la victòria de JxCat com l’única que garanteix la derrota del 155. Sense entrar en el cos a cos amb Oriol Junqueras -amb qui es disputa la presidència- ha insistit que canviar el cap de l’executiu ara és avalar la intervenció de Madrid. És per això que ha promès tornar a la Generalitat si guanya les eleccions, malgrat que això impliqui el risc d’acabar a la presó. De fet, el seu entorn assumeix que si és el més votat a les urnes haurà de passar per aquest tràngol però, alhora, tenen l’esperança que el resultat del 21-D moduli la fiscalia. Ara bé, què passa si no guanya? Puigdemont no n’ha dit res. Tornarà a Catalunya? Ara, sense ordre de detenció internacional, pot circular lliure per tot el món menys a Espanya, tot i que el Suprem podria reactivar la seva detenció en qualsevol moment. El 21-D no només condicionarà el futur de Catalunya sinó també la vida que li espera al 130è president de la Generalitat. De moment, una noia de 18 anys votarà JxCat avui en el seu lloc.