Tres eleccions, tres candidats diferents. Carles Riera (Barcelona, 1960) és sociòleg, psicoteraupeta Gestalt i la tercera cara nova de la CUP en unes eleccions al Parlament. El tauler de joc de la cambra catalana, però, a Riera no li és nou, perquè des de fa un any és diputat. El candidat cupaire entoma el 21-D com un pas “il·legítim” que només ha de servir per portar l’independentisme a materialitzar els resultats del referèndum de l’1 d’octubre. Fins al punt que els anticapitalistes s’han mostrat totalment predisposats a entrar en un govern que aposti per la República; i Riera, a assumir, si cal, la presidència d’aquest executiu. Amb un tarannà tranquil i serè, Carles Riera ha mantingut el mateix discurs contundent i clar durant tota la campanya i no ha amagat tots els riscos que pot comportar la via unilateral: confrontació amb l’Estat durant anys. Tot i començar la campanya amb un perfil baix per una peritonitis -avui li han de donar l’alta-, Riera ha aconseguit que el seu missatge qualli. Sobretot, entre JxCat i ERC, que ja tenen sobre la taula les condicions dels cupaires per formar un govern independentista. Riera ha demanat “compromís” de les dues formacions per materialitzar la República. El mateix compromís que va compartir amb l’ara número 2 de JxCat, Jordi Sànchez -empresonat a Soto del Real- en l’espai polític de la Crida dels anys 90.