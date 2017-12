Catalá espera que el nou govern no promogui "moviments secessionistes"

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, ha dit aquest dimarts que confia que el nou govern català es dediqui "a complir amb les seves obligacions i no a promoure moviments secessionistes". Així, ha desitjat "que mai més calgui l'aplicació del 155", ja que és una "anomalia", perquè els governs hi són "per atendre l'interès general i no per crear problemes", ha remarcat.

En declaracions als mitjans de comunicació durant una visita aquest matí als jutjats d'Ocaña (Toledo), Catalá ha defensat que l'aplicació de l'article 155 ha garantit "que les comunitats autònomes compleixin les seves obligacions".

En concret, ha lamentat que el 155 s'hagi hagut d'aplicar amb ocasió d'un "incompliment greu" de les obligacions per part d'un govern autonòmic i ha desitjat que aquesta situació "no torni a tenir lloc mai més en el futur".

Amb relació al futur de Catalunya, el ministre ha afirmat que l'executiu central confia que, quan es conformi el Parlament i es porti a terme la investidura d'un nou president, el nou govern "es dedicarà a la gestió dels assumptes que són de la seva competència".

Preguntat per les investigacions sobre pressions als Mossos d'Esquadra perquè desobeïssin ordres l'1 d'octubre, Catalá ha assenyalat que són informacions que "s'incorporaran a la causa, que les tindrà en compte el jutge instructor i que tindran conseqüències penals si s'acredita i es prova".

D'altra banda, el titular del ministeri de Justícia ha valorat el discurs del rei Felip VI del 24 de desembre i ha subratllat que el monarca "ha posat de manifest els valors de la convivència, la fortalesa de l'estat democràtic i el gran projecte que és Espanya".

Finalment, s'ha mostrat convençut que el govern també està en la línia de "ser capaç de promoure reformes" que poden ser de molt diversa índole i "també dins la Constitució, molt possiblement", ha afirmat.

De fet, ha recordat que al Congrés de Diputats hi ha conformat un grup de treball per reflexionar sobre el model territorial, sobre el finançament de les comunitats i sobre la coordinació de les competències estatals i autonòmiques.