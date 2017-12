Cerveses sense nervis per a una nit “fluixeta”

Amb llaunes de cervesa a la mà i sota un enorme cartell on es llegia “Tenim molt en comú”, un centenar de simpatitzants de Catalunya en Comú-Podem van anar seguint des de les nou del vespre el lent -en alguns moment va semblar etern- recompte de vots al pati del campus de la Ciutadella de la UPF. Un lloc que amb el pas de les hores es va revelar massa gran per a la poca quantitat de gent, que no el van omplir, i que incrementava la sensació de poc caliu i falta de nervis en una nit en què van ser els grans protagonistes en altres seus.

Al pati de la Pompeu Fabra, en canvi, les hores van passar entre cerveses i col·loquis tranquils, només trencats per un grup d’irreductibles que a l’inici de la nit celebraven cada nou escó per a la confluència amb crits de “remuntada, remuntada” i que trencaven el plàcid ambient dels que no s’hi juguen gaire. Entre els assistents, algun turista despistat, candidats acompanyats d’amics i familiars i simpatitzants convençuts que són “l’únic partit que no ofereix una proposta binària”. “Anem molt més enllà”, deia un jove militant.

Tot i això, a la Ciutadella es va viure una nit sense grans celebracions, sense grans estrelles -Ada Colau no va aparèixer fins al final- i sense símbols -ni un bri de groc, ni un llaç a la solapa- per a una confluència de partits que es presentava com la solució al “bloqueig polític” però que l’electorat va castigar amb tres escons menys que a les anteriors eleccions. Una nit “fluixeta”, com deia l’Antonio, darrere la barra que hi havia instal·lada al centre del pati; però ja se sap, comentava sota un projector amb les imatges dels candidats, “a vegades vas amb els que guanyen, i a vegades no”. Ahir a la nit la victòria era molt lluny de la Ciutadella.