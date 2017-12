Arrimadas, a Manresa: "De l'estelada no es viu"

Ciutadans ha desembarcat aquest dimecres al Teatre Kursal de Manresa, l'únic punt de la Catalunya central on la formació farà un acte de campanya. En les últimes eleccions del 27-S, la formació va ser segona força a la ciutat amb el 9,48% dels vots, a molta distància de Junts pel Sí, que va obtenir el 54,31% dels sufragis. Davant un públic entusiasta (de prop de 200 persones, tot i que desenes de simpatitzants s'han quedat a fora) la candidata de la formació, Inés Arrimadas, ha promès polítiques socials davant el Procés: "De l'estelada no es viu, es viu de la feina, de les factures que et paguen".

"Ens van prometre que menjaríem gelat per postres", ha criticat Arrimadas: "Però nosaltres no farem promeses difícils de complir, perquè ja ho han fet prou els independentistes i els vells partits del bipartidisme". Així, la líder de Ciutadans a Catalunya s'ha compromès a "prioritzar les polítiques socials", "gestionar molt millor, i lluitar contra la corrupció".

El número dos de la formació, Carlos Carrizosa, ha participat en el míting, el primer acte important de la campanya en què participa. "El primer manament diu 'no robaràs'", ha assegurat, tot carregant contra el govern de la Generalitat: "No diu 'no demanaràs comissions a canvi de contractes', però diu 'no robaràs'. I aquest manament se l'han passat per l'Arc de Triomf durant tot aquest temps".

"Abans era la banda del 3%, però ara és la banda del Procés. Han fet servir els nostres diners per pagar-se les seves festes i els viatges dels senyors amb les vares", ha sentenciat Carrizosa: "Per a això sí que tenien diners, però per a llits d'hospitals, no". La intervenció del candidat ha estat fins ara la més encesa de la campanya, i també la més semblant a una homilia. "El setè manament diu 'no mentiràs', i el que han fet és una mentida", ha insistit, "i el tercer, que no insultis", ha sentenciat, amb sarcasme, fet que ha despertat una ovació del públic.