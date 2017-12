Arrimadas: "Jo faré el mateix que el senyor Puigdemont, que és no fer la independència"

Inés Arrimadas ha demanat el vot aquest dilluns per "enviar un missatge al món i visibilitzar que mai hi ha hagut majoria social per a la independència". En una conferència del cicle Primera Plana organitzada per 'El Periódico' i el Banc Sabadell a Barcelona, la candidata de Ciutadans a les eleccions del 21-D ha fet una crida a la participació davant l'oportunitat que el bloc constitucionalista guanyi les eleccions. "No és cap utopia: la clau serà fer sortir la gent dijous a votar", ha assegurat. "El senyor Carles Puigdemont ha promès la independència, però no l'ha aconseguit", ha afirmat: "Jo faré exactament el mateix: no faré la independència".

De cara a l'endemà de les eleccions, Arrimadas ha assegurat que s'hi deixarà la pell per fer un pacte de govern amb les forces constitucionalistes i, si els comuns tenen la clau de la governabilitat, la seva abstenció. "Si tenim un escó més que les forces independentistes ningú entendrà que no sumem", ha afirmat: "Liderarem una alternativa amb responsabilitat, generositat i seny". Amb tot, la líder de Ciutadans a Catalunya ha recalcat la necessitat que Ciutadans quedi al davant del PSC per l'amenaça que els socialistes apostin per un tripartit amb ERC i els comuns si sumen: " Molts socialistes no entenen que el senyor Iceta veta Ciutadans però promet indults a ERC".

"Aspiro que el pròxim govern sigui transversal, amb diferents forces polítiques però també amb la incorporació de persones independents", ha assegurat Arrimadas, que ha recalcat la necessitat que "els números no donin per fer un tripartit". El líder del PSC, Miquel Iceta, va dir ahir durant el debat entre candidats a La Sexta que no votarà "un govern d'ERC ni un govern de Junts per Catalunya", i ha lamentat els "problemes de sordesa" d'Arrimadas, que durant tota la campanya ha advertit del perill que el PSC acabi pactant amb els republicans. No obstant això, el candidat socialista també ha assegurat en ocasions anteriors que no farà Arrimadas presidenta.