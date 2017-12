Ciutadans posa en dubte la unitat de l’independentisme

Ciutadans manté una última esperança per evitar un nou Govern independentista. El partit taronja no es resigna, de moment, a tornar a liderar l’oposició al Parlament després d’un triomf històric a les urnes. La formació d’Inés Arrimadas cremarà fins a l’últim cartutx per aconseguir trasbalsar la unitat del bloc format pels partits independentistes. I el compromís de la CUP amb la via unilateral és una escletxa que pot explotar per fer créixer les tensions entre el partit de Carles Riera, Junts per Catalunya i ERC. Si les diferències entre aquestes formacions es tornen irreconciliables s’obriria una finestra d’oportunitat per a la convocatòria de noves eleccions al Parlament i podria possibilitar, així, un resultat més favorable al bloc constitucionalista.

Aquesta possibilitat és remota, però permet a Ciutadans presentar-se com el partit guanyador fins que els partits independentistes no consolidin un pacte -com és probable que passi-. Arrimadas va posar en marxa l’estratègia en la primera roda de premsa posterior al 21-D. “L’independentisme surt d’aquestes eleccions amb menys escons i menys cohesió”, va assegurar la líder de Ciutadans a Catalunya.

Així, va considerar que era massa aviat per donar per fet que els tres partits arribaran a un pacte de govern i va demanar que no s’avancessin “escenaris”. “No donaria res per fet”, va assegurar la cap de llista del partit taronja: “Nosaltres seguirem al peu del canó perquè el sentit comú torni a Catalunya”.

Créixer també a Espanya

Sigui com sigui, la posició de confrontació amb els partits independentistes sempre ha beneficiat Ciutadans. El seu discurs, que centra el debat polític en la qüestió nacional, ha catapultat el partit a Catalunya a les urnes, i l’últim CIS apunta que també el fa créixer al conjunt de l’Estat. Segons el baròmetre d’octubre, Ciutadans va millorar tres punts en estimació de vot (17,5%), acostant-se a Podem (que amb un 18,5% dels vots estimats va perdre dos punts) gràcies al conflicte català. En conseqüència, el líder del partit a Madrid, Albert Rivera, s’ha esforçat durant tota la campanya a dirigir cap a la resta de l’Estat el missatge de Ciutadans.

Rivera ha entonat en la recta final cap a les eleccions el discurs més bel·ligerant amb l’independentisme davant Arrimadas, que ha tingut un to més moderat. Va ser al costat de la líder del partit a Catalunya tant la nit electoral de dijous com ahir, en la roda de premsa amb els mitjans, per valorar la victòria de Ciutadans com a primera força.

“Els ciutadans valoraran què ha fet bé el PP, el PSOE, Podem i Ciutadans -va assegurar Rivera ahir als periodistes-. El futur d’Espanya passa per un projecte de país seriós. Ciutadans seguirà sent molt exigent”.

Rivera lluita per prendre el tercer lloc a Podem a Espanya aprofitant la crisi a Catalunya. Vol guanyar vots a costa del “bipartidisme” i especialment del Partit Popular, amb qui competeix en duresa respecte a l’independentisme. Ciutadans sap que en aquest espai hi ha molts vots. El conflicte català era a l’octubre -sempre segons el CIS- el segon problema que més preocupava els espanyols. “Els ciutadans volen un projecte de país”, va assegurar ahir Rivera, criticant l’immobilisme del PP. “Cal passar d’un bipartidisme obsolet a una nova etapa de pactes”, “liderada” pel seu partit, va dir.

Així, el debat identitari és el que més beneficia Ciutadans a les urnes i precisament el que ha dotat el partit de transversalitat a Catalunya. La seva victòria en aquestes eleccions no s’explica sense tenir en compte que es plantejaven com un plebiscit sobre la independència.

Per tant, Ciutadans és conscient que com més temps aconsegueixi mantenir una situació de confrontació sobre l’eix identitari, contraposant l’unionisme als “nacionalismes”, més marge tindrà per créixer. Aquí radica la paradoxa en el discurs d’Arrimadas: promet recuperar la “convivència” entre els catalans però sap que el creixement del seu partit depèn de la divisió social en el tema nacional.