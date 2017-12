Arrimadas: "Mai més els partits nacionalistes podran parlar en nom de Catalunya"

Ciutadans és el partit més votat aquestes eleccions i el que aconsegueix més escons, un total de 37 amb prop del 98,5% del vot escrutat. Malgrat tot, la candidata, Inés Arrimadas, ho tindrà difícil per ser la pròxima presidenta de la Generalitat, perquè el bloc de partits independentistes conserva la majoria. Amb aquests resultats, el partit taronja supera el seu sostre i obtindria el que les previsions més optimistes li atorgaven a les enquestes.

Arrimadas aconsegueix un milió de vots, uns 150.000 més que la segona força, Junts per Catalunya, i aconsegueix l'objectiu que s'havia proposat per a la campanya de ser primera força en vots i escons. Amb tot, el bloc unionista, que podria entregar-li el govern de la Generalitat, no té prou força: sumen 57 escons si se sumen els de Ciutadans, els 17 de PSC i els 3 del PP. Catalunya en Comú - Podem ja ha avisat que no la investiran i, de fet, ni que hipotèticament canviessin d'opinió podrien arribar a la majoria sumant els seus 8 escons.

En el seu discurs, a l'escenari de l'avinguda Maria Cristina, Arrimadas ha reivindicat una victòria de la formació per primer cop en uns comicis catalans. "Ja mai més els partits nacionalistes podran parlar en nom de Catalunya perquè Catalunya som tots", ha dit als centenars de persones que celebraven la victòria a crits de "Campeones" i li desitjaven: "Arrimadas, presidenta".

La candidata de Ciutadans, oblidant les victòries del PSC en el passat, ha tret pit en assegurar que "per primer cop" una força constitucionalista guanyava uns comicis al Parlament. Ciutadans ha sigut la força més votada a 10 de les principals ciutats catalanes, com Barcelona, Badalona, Terrassa o Lleida. El partit ha anat a l'alça a les tres últimes eleccions fins a assolir el seu millor registre mentre el PP ha obtingut el seu pitjor resultat històric.

Arrimadas ha interpretat que els resultats avalen la tesi de Ciutadans que no hi ha una majoria social a Catalunya que vulgui fer camí fora d'Espanya. El cert és, però, que tot fa pensar que el partit taronja no trobarà prou suports per governar. El mateix líder de Ciutadans, Albert Rivera, ho expressava com un desig en el seu discurs davant dels presents: "Inés Arrimadas hauria de ser la presidenta de la Generalitat".

Rivera ha reivindicat que Ciutadans, com a partit constitucionalista, ha fet la feina: "Hem fet el que us vam prometre: hem guanyat". Ha promès que seguiran lluitant per un projecte a Espanya "d'igualtat, sense supremacismes i que il·lusioni tots els espanyols"

Al llarg de l'última legislatura, Ciutadans s'ha erigit en el referent contra el Procés. Exercint de cap de l'oposició, Inés Arrimadas ha capitanejat el discurs del bloc unionista. La formació confia que el seu missatge garant de la unitat d'Espanya li valdrà per millorar els resultats dels últims comicis, en què la formació ja va augmentar considerablement i va passar dels 9 diputats als 25 que té actualment a la cambra.

Bones vibracions tota la nit

Encara sense cap resultat i abans que comencés el recompte, el secretari del partit, José Manuel Villegas, havia valorat com a "espectacular" que es produís la victòria en vots i escons del partit per primer cop en unes eleccions catalanes. Confiava que el bloc independentista perdés suports i que l'alta participació que es preveu comportés "uns bons resultats" per a la formació.

Segons Villegas, l'alta participació que es preveia, que finalment s'ha traduït en un històric 81,94%, feia pensar Ciutadans que la gent a favor "del canvi" havia sortit a votar. Finalment, però, tot i la captació de vot antiindependentista de la formació, no ha aconseguit superar el bloc dels independentistes.

La formació taronja, reunida a l'Hotel Plaza de plaça Espanya, ha celebrat la victòria a l'avinguda Maria Cristina, on ha instal·lat un gran escenari i música i on han assistit simpatitzants del partit.