Ciutadans veu en el 21-D una oportunitat “històrica”

Ciutadans encara el 21-D amb el repte d’aconseguir un canvi “històric” a la Generalitat. El partit que va néixer fa 11 anys per “acabar amb el nacionalisme” té l’oportunitat de guanyar ara les eleccions a Catalunya als independentistes -tot i que per governar ho tindria més complicat-. Inés Arrimadas va gastar ahir l’última bala de la campanya cridant a la participació per enviar “una imatge al món”: que els que volen la independència “mai han sigut majoria”. La candidata va assegurar que confia en els indecisos, a qui considera clau per decantar la balança a favor del bloc constitucionalista. “Ens ve d’un grapat de vots”, va recordar des de la plaça Major de Nou Barris.

El líder del partit, Albert Rivera, va tancar l’acte amb una crida al vot útil en un dels districtes de Barcelona menys fidels a cap partit. El 27-S la victòria a Nou Barris, antic feu socialista, va ser taronja, però lila a les últimes eleccions al Congrés i a les municipals del 2015. “Guanyarem”, va prometre Rivera al públic. Per la seva banda, Arrimadas -convençuda que els indecisos es debaten entre Ciutadans, el PP i el PSC- es va presentar com l’opció guanyadora. “Només hi ha un vot que pugui guanyar l’independentisme”, va advertir en l’última parada de la campanya, que s’ha centrat sobretot a intentar consolidar-se a Barcelona, d’on surten 85 dels 135 escons al Parlament.

Una campanya per guanyar

Arrimadas ha plantejat la campanya pensant en la victòria. Els últims sondejos projecten Ciutadans com a segona força política, a molt poca distància d’ERC. Si les prediccions més optimistes es compleixen, el seu partit podria ser el més votat, tot i que obtindria menys escons (31-32) que els republicans (32-33) per la distribució territorial. El missatge de la campanya ha sigut clar: “Tenim dues opcions: continuar amb el Procés o iniciar una nova etapa política”, liderada per Cs. Aquest és el dilema que planteja als votants.

La seva campanya s’ha basat a desmentir el discurs independentista: “Nosaltres també som el poble de Catalunya”, ha repetit Arrimadas en diferents mítings. Ciutadans ha volgut fer-se seus els símbols del Procés: va celebrar el primer gran míting de la campanya a Girona -territori Puigdemont- i el lema de campanya ha sigut “Ara sí, votarem”, una rèplica al clam previ a l’1-O.

La crispació social sobre el tema identitari ha impulsat el partit, que ha passat de tenir 9 diputats al Parlament el 2012 a 25 el 2015, i ara aspira a superar la trentena. Amb tot, el to d’Arrimadas ha sigut moderat durant la campanya: “Mai insultaré els independentistes”, ha dit fins a la sacietat, buscant dotar-se de la transversalitat que requeriria una candidata presidenciable. Però l’ajustada pugna entre blocs que pronostiquen les enquestes deixa poc marge perquè Ciutadans pugui liderar l’alternativa de govern a Catalunya. Si es compleixen els sondejos, el PP, el PSC i la formació taronja necessitarien almenys una abstenció dels comuns per poder formar govern. Una opció que els de Xavier Domènech descarten taxativament. El candidat socialista, Miquel Iceta, es presenta com la millor opció per conformar un executiu amb el suport de formacions tan dispars. Per aquest motiu Ciutadans ha carregat especialment contra el PSC durant tota la campanya, alertant els votants de la possibilitat que Iceta opti per formar un tripartit amb ERC. “Espero que els socialistes estiguin a l’hora de la veritat al costat d’un govern alternatiu i no de fer Iceta president costi el que costi”, va demanar ahir Arrimadas.

LA PROPOSTA

Albert Rivera va demanar als votants que siguin “partícips d’una victòria històrica”

EL RETRET

Al PSC, per “haver entregat l’educació a ERC” durant l’època dels tripartits

EL DETALL

Inés Arrimadas passarà el dia de reflexió amb la seva germana, que ha vingut expressament