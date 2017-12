Colau sentencia que "el Procés s'ha acabat" i insta a obrir una nova etapa

Tot i els mals resultats que els donen les enquestes, els comuns han obert avui campanya a l'Hospitalet de Llobregat destacant que tindran la clau de la governabilitat a l'hora d'establir pactes després de les eleccions del 21-D. "Ara ja tothom reconeix que serem decisius en el nou Parlament de Catalunya", ha afirmat el cap de llista Xavier Domènech, davant les més de 300 persones que omplien una de les sales de La Farga. El candidat de Catalunya En Comú-Podem ha posat l'accent en l'àmbit social denunciant la precarietat laboral o la pobresa que colpeja una quarta part de la població per advertir que cal un canvi al Parlament com el que ha representat l'arribada d'Ada Colau a l'ajuntament de Barcelona.

"No podem esperar més amb uns governants que no coneguin el seu país i la seva gent, que no coneguin la Catalunya real", ha criticat el presidenciable en al·lusió a la cap de llista de Ciutadans, Inés Arrimadas, i a la número 2 d'ERC, Marta Rovira, que ahir en una entrevista al programa 'Salvados' de La Sexta no van saber dir quants aturats o barracons hi ha a Catalunya. "La clau del desbloqueig, la clau per passar pàgina, la clau del canvi i la clau d’un nou temps de solucions està en les vostres mans", ha remarcat Domènech, que ha insistit de nou que el seu espai té la clau en aquestes eleccions.

Domènech ha passat de puntetes sobre el debat nacional i s'ha limitat a desqualificar els plans del Govern per dur Catalunya a la independència en 18 mesos: "Ja no escoltem cants de sirena que prometen una eterna arribada a Ítaca i ens porten a fulls de ruta que més aviat semblen laberints amb les portes tancades". Més contundent s'ha mostrat l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que tanca la llista dels comuns. "Hem de ser honestos i el cicle del Procés, del bloqueig, de la fractura social s'ha acabat i volem començar una nova etapa per apropar-nos i avançar, el Procés s'ha acabat", ha etzibat la dirigent dels comuns.

L'alcaldessa ha assenyalat la necessitat de girar full. "Cal construir una nova majoria social i transversal per sortir de la política de blocs, no ens deixarem intimidar pels retrets que ens fan per equidistants per rascar quatre vots", ha remarcat Colau, que ha insistit que "no volen fer polítiques en contra de ningú sinó a favor de tothom". Colau ha subratllat que no són unes eleccions normals perquè "tenim sentiments a flor de pell" davant l'empresonament de membres del Govern i dels líders de l'ANC i Òmnium, però ha afegit que aquests sentiments també els té altra gent per l'aprovació per la via ràpida de la llei de transitorietat o del referèndum. "Tots els sentiments són legítims i hem de fer un especial esforç per respectar-nos i escoltar-nos de veritat perquè crec que així sincerament ja hauríem guanyat les eleccions".

A l'acte, que ha obert el cantant Dani Flaco amb un parell de cançons, també hi ha intervingut la cineasta Mar Coll, que ocupa un lloc simbòlic a la llista i que ha lamentat que tot el debat polític giri al voltant del sí o no a la independència, però que no s'abordi com ha de ser la República. La periodista Naomi Klein també ha estat present a l'acte amb un vídeo on ha mostrat el seu suport a la candidatura per posar l'agenda social de nou al centre del debat polític, tot i l'evident polarització.