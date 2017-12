Cospedal titlla Puigdemont de "boig" per plantejar si Catalunya ha de continuar dins la Unió Europea

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha titllat el candidat de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, de "boig" per haver plantejat fa dies que els catalans decideixin si volen seguir a la Unió Europea. "Tot i que tenim un boig a Brussel·les que es dedica a dir que vol fer un referèndum per treure'ns de Brussel·les, el que nosaltres diem és que el PP defensarà el dret de tots els catalans a ser espanyols i europeus", ha alertat durant un míting de campanya a Calafell.

Cospedal ha advertit que "no es pot permetre que als catalans els robin el dret de ser europeus i després fugin", en referència a Puigdemont. La ministra de Defensa ha assegurat que el PP aposta per una Catalunya espanyola i europea, ja que considera que la Unió Europea ha proporcionat molts drets, i que la seva formació fa 30 anys que ho defensa, mentre que "d'altres acaben d'arribar".

La ministra ha reivindicat la gestió del govern central, ja que assegura que gràcies al PP "Espanya ha aconseguit sortir de la crisi més recent" i crear 500.000 llocs de treball a l'any, així com l'aplicació del 155 a Catalunya. "Som els que hem aplicat el 155 perquè hi hagi un govern legal a Catalunya que compleixi la legalitat i hem convocat eleccions, i els altres no sabem el que faran perquè no han fet res", ha sentenciat. Cospedal ha defensat que amb aquesta gestió el govern demostra que el PP ha de governar a Catalunya: "Tenim un projecte per a Catalunya que es diu futur i tenim solucions per aconseguir dur a terme el nostre projecte".

La ministra de Defensa ha defensat que el PP és un exemple de convivència i ha clamat per "recuperar la Catalunya real", perquè considera que l'independentisme ha fracturat la societat entre bons i dolents. "Més enllà dels eslògans, les paraules i les mentides d'uns altres, defensem la convivència i una Catalunya real on tothom tingui els mateixos drets", ha expressat.

Cospedal ha assegurat que la Constitució ha aportat el període de més estabilitat a Espanya en els últims 40 anys i que "ha demostrat la seva plena vigència". La ministra ha avisat que canviar la Constitució no és un problema "si hi ha consens i diàleg, però de cap manera es pot canviar per cedir a xantatges o satisfer els qui l'han destruït i se saltaran la llei immediatament després".

Rebuda independentista

Unes 20 persones han rebut Cospedal a l'entrada del cinema on s'ha fet el míting, al crit de "Llibertat presos polítics" i amb la pancarta "1.000 ferits 1-O. Ni oblit ni perdó", mentre han aplaudit a favor de la ministra els qui l'acompanyaven entrant. Al final del míting, han cridat davant la porta "Vosaltres, feixistes, sou els terroristes', al costat d'una estelada.