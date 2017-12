Cronòmetres, taxis i titulars

El debat de TV3 començava amb una careta en què es veia un Parlament majestuós i elèctric. Bona idea la de les plataformes fent una pregunta a un partit amb qui no compartien en absolut el programa electoral: un recurs, per cert, que va deixar en fals Inés Arrimadas quan li van preguntar pel requisit del català en els mestres. Ella, que semblava l’abanderada en la qualitat de l’educació, es va fer evident que en desconeix els engranatges.

Va ser un altre debat de símbols a les solapes més enllà dels llaços, de roba o de plàstic: Turull amb la insígnia de conseller, Iceta amb una que ho vol semblar. El debat de la tele pública va ser, sorprenentment, més crispat i encès que el de La Sexta. També semblava que alguns dels candidats estaven una mica millor de salut que el dia abans (tot i que es van sentir, de fons, esternuts i estossecs). Per sort, la realització va ser hàbil ensenyant cares de reacció a determinades atzagaiades, com quan Riera li va recordar a Arrimadas que no era l’única andalusa de Catalunya. Bona idea donar la possibilitat de veure a la web què passa al plató durant la pausa de publicitat. Millor que agafar un empatx havent d’empassar-te els anuncis de la campanya electoral.

Vicent Sanchis va patir la síndrome del cronòmetre i es va convertir en un vigilant del temps. Això sí, va ser elegant a l’hora d’entomar la destralada inicial d’Albiol, que va ensenyar un primer titular en què desacreditava el director de TV3. El líder del PP, a part d’explicar les seves vivències als taxis, més que a ensenyar gràfiques s’ha aficionat a treure titulars de premsa contra els seus rivals. Senyal que hi ha mitjans que li fan la feina.