Rajoy avisa contra un retorn a la unilateralitat: "l'Estat té mecanismes per defensar-se"

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha fet balanç aquest dilluns de la intervenció de Catalunya en un esmorzar informatiu d'Europa Press, amb motiu de l'aniversari de l'agència, a Madrid. L'acte ha comptat amb l'assistència, entre d'altres, de la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, i arriba a 10 dies de les eleccions catalanes del 21 de desembre.

Rajoy ha afirmat que l'economia catalana s'ha "gripat" pel Procés independentista, i una de les raons fonamentals per activar l'article 155, segons ell, va ser posar fi al dany econòmic. Tot i així, el president espanyol ha dit que aquesta lesió es pot "revertir ràpidament" si el 21-D queda "superada" la política de "desafiament i desobediència". I ho ha desvinculat del resultat: "Sigui quin sigui, ha quedat clar que a Espanya la llei es compleix, i que l'estat de dret té mecanismes per fer-la complir i per defensar-se".

A preguntes de la premsa, Rajoy ha evitat dir si en cas que es retorni a la unilateralitat es tornaria a aplicar l'article 155, però sí que ha dit que la unilateralitat significa "la liquidació de les lleis i la llei del més fort" i això "no s'ha de fer, està molt malament".

El president espanyol ha dit que els independentistes han d'assumir que "poden lluitar per les seves idees però dins de la legalitat", i ha afegit també que caldrà després de les eleccions convèncer els inversors perquè tornin a confiar en l'economia catalana. El missatge arribava just quan la número dos d'ERC, Marta Rovira, ha avalat en les últimes hores la recuperació de la via unilateral si el govern espanyol torna a evitar una negociació.

Sobre les aliances electorals, Rajoy ha dit que el PP farà president qualsevol dels candidats "constitucionalistes", però ha evitat dir si prefereix el candidat del PSC, Miquel Iceta, o la de Cs, Inés Arrimadas. "Albiol", ha respost quan li han plantejat la disjuntiva.

Rajoy també ha descartat convocar eleccions anticipades a Espanya en el cas que els independentistes guanyin les eleccions del 21-D, i ha mostrat la seva preferència per esgotar la legislatura i celebrar els comicis el juny del 2020.

Finançament autonòmic

Sobre una altra de les carpetes obertes en la política espanyola, el finançament autonòmic, Rajoy ha considerat desitjable que s'assoleixi un acord amb el PSOE i les seves comunitats com més aviat millor per deixar enrere l'actual model, caducat des del 2014. Rajoy ha dit que els contactes amb els socialistes ja han començat, i ha detallat que el nivell d'interlocució amb el líder socialista, Pedro Sánchez, és "democràtic i raonable". També s'ha referit a la quota basca, que "s'està posant en qüestió", tot i que és a la Constitució i fins i tot "hi era en època de Franco i en el segle XIX, fins i tot anys abans que nasqués el PNB". Rajoy s'ha mostrat partidari de no tocar el model: "Per què hem de buscar més embolics?".

Al gener, ha dit Rajoy, s'iniciaran les negociacions dels pressupostos, tot i que ja hi ha hagut contactes amb Ciutadans, els grups canaris i el PNB, tot i que la formació 'jeltzale' ha assegurat en diverses ocasions que no està parlant de pressupostos amb el president espanyol, i que no ho farà fins que no es normalitzi la situació a Catalunya.

Menys optimista s'ha mostrat sobre la possibilitat que de la comissió territorial que hi ha en marxa al Congrés en surti una reforma constitucional, com diu el PSOE, que la impulsa. "Hem de pensar qui ens pot acompanyar a l'hora de prendre decisions sobre el model territorial", ha dit, tot i que ha insistit que està "disposat a parlar".

Sixena

Sobre la retirada de les obres de Sixena del Museu de Lleida, el president espanyol s'ha limitat a dir que té "respecte" per les decisions judicials i que no les discuteix, i ha evitat valorar si això podria donar ales a l'independentisme, com apuntava una de les preguntes posteriors a l'esmorzar.

El president espanyol ha arrencat la conferència traient pit de la millora de les dades econòmiques durant el seu mandat i fent un repàs de les previsions macroeconòmiques del seu executiu, que manté una previsió de creació de llocs de treball de mig milió a l'any. Rajoy ha afirmat que és "optimista" sobre la possibilitat de complir aquestes prediccions.