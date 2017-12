Rajoy: "El diàleg no es pot plantejar com referèndum sí o referèndum sí"

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy s'ha sotmès aquest dimecres a les preguntes de l'oposició en la primera sessió de control al Congrés dels Diputats de la campanya cap al 21-D. Part de la sessió està centrada en Catalunya, amb una pregunta del portaveu del PDECat, Carles Campuzano, en la qual li pregunta si admet que el futur de la relació Catalunya i Espanya ha de passar pel diàleg i no per la "repressió i el 155".

El president ha assegurat que des de 1978 "s'ha dialogat molt" i que s'ha viscut la "millor etapa de progrés". "Això va ser així fins que uns governants d'una comunitat van inventar una nova legalitat, van fer cas omís a les decisions del tribunals i van decidir que podien fer el que volien", ha subratllat Rajoy. I ha afegit: "Aleshores, el 155 va servir per restaurar la primacia de les persones i que la llei dominant no fos la llei del més fort". Campuzano ha opinat que la llei ha de respondre a les demandes de la població i ha advertit Rajoy que "probablement" el 21-D l'independentisme tornarà a guanyar les eleccions. "S'ha de posar a negociar aquest mandat amb els nous governants", ha asseverat. Rajoy ha insistit que el que no és democràtic és "no complir la llei, liquidar-la i deixar els ciutadans sense els seus drets". "El que es va fer al Parlament va ser privar a la població de ser del seu país: Espanya", ha remarcat, i ha criticat que l'oferta de diàleg de l'independentisme sigui "referèndum sí o referèndum sí".

Al seu torn, el portaveu d'ERC, Joan Tardà, ha aprofitat el seu torn d'intervenció a la tribuna per llegir una carta d'Oriol Junqueras des de la presó d'Estremera adreçada a Mariano Rajoy. "El 21 de desembre tornarem a votar i l'insto a implementar el resultat de mutu acord, aquesta vegada sense porres", ha pronunciat Tardà. "Espero que recuperi el camí de la política, que abandoni la judicialització i que les diferències es resolguin dialogant. En cap cas, dirimir-se amb violència", continua la carta de Junqueras. Després, Tardà ha fet un paral·lelisme amb l'obra 'J'accuse' d'Émile Zola per acusar el govern espanyol i els organismes judicials espanyols d'organitzar una "persecució política" contra l'independentisme.

"Avui vaig de color groc!"

La ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, ha estat l'encarregada de respondre la interpel·lació de Tardà i ha considerat l'independentisme com el "nacionalisme més excloent". "Es volen apropiar del cor i la raó de tots els catalans. No tenen suficient amb tot el que han segrestat, sinó que també es volen apropiar del color groc", ha denunciat Montserrat. "Avui vaig de color groc pistatxo!", ha celebrat la ministra. En la seva intervenció, ha insistit que "no hi ha presos polítics" i que el fet que Tardà hagi pogut manifestar-se a l'hemicicle és la "prova que no es persegueix en funció de les idees polítiques". "Vostès han provocat odi i rencor", li ha recriminat Montserrat al republicà, que ha fet una crida a la "reconciliació".

Sobre la qüestió catalana també s'hi ha referit el portaveu del PP, Rafael Hernando, que en declaracions als mitjans des dels passadissos del Congrés ha criticat que els partits independentistes vulguin "tornar al lloc del crim" el 21-D. Preguntat per la voluntat de Puigdemont que se l'eximeixi dels delictes que se l'imputen si és escollit president, Hernando ha asseverat que "això és el que demanen tots els delinqüents", però ha instat el cap de llista de Junts per Catalunya a assumir les "conseqüències" dels seus actes.

En la línia de les últimes setmanes, la portaveu del PSOE, Margarita Robles, ha encetat la sessió de control retraient al president que en els tretze mesos de legislatura la activitat legislativa de l'executiu hagi estat "inexistent". "Viu en el país d'Alícia i el país de les meravelles", ha etzibat Robles a Rajoy, després que aquest hagi defensat la seva obra de govern. "Es comporten amb la supèrbia de la majoria absoluta; no només no fan sinó que no deixen fer a l'oposició: han vetat 44 projectes de llei". Rajoy ha valorat que catorze projectes de llei tirats endavant pel govern espanyol "no són molts ni són pocs, l'important és que siguin bons".

El líder de Podem ha retret al president que no tots els ciutadans espanyols tinguin accés a l'habitatge, hagi disminuït la capacitat adquisitiva dels pensionistes i hagi aprovat una amnistia fiscal que, a parer de Pablo Iglesias, vulnera els principis de la Constitució. Rajoy ha deixat clar que és el Tribunal Constitucional qui interpreta si s'està complint o no amb el marc constitucional. Així, el president ha instat Iglesias a denunciar al TC tot allò que consideri que no s'està complint.

En l'àmbit econòmic, el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, ha retret a Catalunya que és la comunitat que té més peatges i més cars mentre assegura que l'Estat és qui s'encarrega de fer inversions en transport i infraestructures per millorar aquests serveis a Catalunya. A més, De la Serna ha assegurat que és el Consorci de l'Àrea Metropolitana de Barcelona el que no deixa que l'Estat hi participi i que, malgrat ser-hi només en qualitat d'observadors el govern de Mariano Rajoy han impulsat una inversió de 108 milions d'euros aquest 2017 per tal de millorar-hi el transport.

De la seva banda, la ministra d'Ocupació i Seguretat Social, Fátima Báñez, ha assegurat aquest dimecres que 1 de cada 3 llocs de treball que es destrueixen actualment a Espanya ho fan a Catalunya, unes xifres que es concentren en els mesos d'octubre i novembre. Segons Báñez, entre octubre i nombre Catalunya va perdre el seu lideratge en creació d'ocupació a tot l'Estat que havia tingut fins setembre i, per això, ha defensat que el 21-D és "una gran oportunitat perquè els catalans recuperin les oportunitats i el ritme de creació d'ocupació anterior". "Això és el que volen els catalans i el que vol Espanya", ha sentenciat.