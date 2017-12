'No passaran!': Les reaccions a l''¡A por ellos!' d'Albiol

El líder del PP català, Xavier García Albiol, que comença la campanya amb unes enquestes que no li són gaire favorables, va decidir tancar la seva primera intervenció, ahir, dilluns, a la Sala Bikini amb un "!A por ellos!" que recorda els crits amb què alguns ciutadans acomiadaven la Guàrdia Civil quan es van desplaçar a Catalunya amb motiu del referèndum de l'1 d'octubre. Una expressió que ha estat força criticada entre els altres candidats.

Fins i tot les formacions polítiques amb qui Albiol vol consensuar un nou govern han desaprovat el seu crit de mobilització. La candidata de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha dit que ella mai "ha faltat al respecte als independentistes": "No tinc ni idea del que ha dit el senyor Albiol però crec que qui lideri l'alternativa de govern ha de tenir una sensibilitat que no tothom té".

El socialista Miquel Iceta també ha criticat el llenguatge del líder del PP: "Hi ha llenguatges i formes que no són pròpies d'una campanya, sinó d'una taverna". Iceta ha advertit que la campanya ha de servir per contrastar propostes i no per lliurar una "lluita partidista acarnissada".

"Per als qui encara són privats de llibertat"

"Davant l''a por ellos' farem valer el 'no pasaran'", ha assegurat l'alcalde d'Argentona i candidat de la CUP pel 21-D, Eudald Calvo. El conseller Jordi Turull, que ahir va sortir de la presó d'Estremera, durant la roda de premsa que ha ofert amb Josep Rull, no ha passat per alt tampoc el crit d'Albiol: "Uns fan campanya amb el crit '¡a por ellos!'. Nosaltres la farem dient 'per a ells'; per als que encara són privats de llibertat.

El crit "¡a por ellos!" entomat per Albiol també ha estat comentat a la xarxa. El sociòleg Salvador Cardús ha dit:

Els qui ens acusen de fracturar la societat i s’ofereixen a recosir-la, acaben els mítings amb un “a por ellos!”, que pel cap baix som el 50 o el 60 per cent dels catalans. #JuntsXCat — Salvador Cardús Ros (@salvadorcardus) 5 de desembre de 2017

El primer tinent d'alcalde de Badalona, el republicà Oriol Lladó, ha demanat "disculpes" pel seu conciutadà:

“A por ellos!”? No vol cosir les divisions, ens vol cosir a nosaltres. Us demanem disculpes, des de #Badalona. Aquí ho estem donant tot, amb els valors i el respecte q no té ell, pq no torni a governar a la ciutat. pic.twitter.com/2zr9bk2paM — Oriol Lladó (@oriolllado) 5 de desembre de 2017

L'escriptora i candidata d'ERC Jenn Díaz ha definit el crit d'Albiol com a "indecent":