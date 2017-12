Demòcrates acusa JxCat d'apropiar-se de figures del món democristià sense el seu consentiment

L'acte de suport del món democristià a Carles Puigdemont no ha deixat indiferent Demòcrates de Catalunya. El partit de Toni Castellà ha acusat aquesta tarda Junts per Catalunya d'apropiar-se de figures del món democristià sense consentiment. Així ho ha assegurat la formació en un comunicat de premsa, "a petició" -afirma- de persones que consten al manifest difós per Junts per Catalunya i que segons Demòcrates no se'ls hi hauria demanat prèviament: Rosa Maria Carrasco, filla de Manuel Carrasco i Formiguera; Manel Cardeña, històric militant d'Unió i fundador de Demòcrates; Carles Domigo, i Quim Vallès. Demòcrates, que parla en nom seu, diu que s'ha "vulnerat el dret a la privacitat de les persones afectades amb un fi purament electoral".

Tanmateix, fonts de Junts per Catalunya asseguren que han demanat a tots els seus signants el suport al president. També afirmen que han parlat amb Rosa Maria Carrasco i els ha reiterat el suport a Puigdemont. També remarquen que en l'acte d'aquest matí hi havia persones de la seva família: Manel Martí Carrasco i Marc Carrasco. Altres fonts de l'entorn de Cardeña asseguren que no han demanat a Demòcrates que desmenteixi el seu suport al president. En el cas de Carles Domingo, sí que posteriorment a la publicació del manifest ha demanat la retirada del seu nom.

La participació de figures del món democristià -com Joana Ortega, Joan Rigol i Josep Maria d'Abadal- ha generat polèmica. Aquest últim és actualment president del consell nacional del partit de Castellà, que en aquestes eleccions es presenta amb ERC. La situació ha provocat "malestar" en el si de Demòcrates -asseguren fonts del partit- perquè no estan d'acord que JxCat hagi anat a buscar persones de la seva formació per mostrar el suport al president de la Generalitat.