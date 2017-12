"Desmoralitza constatar que el Procés ha fanatitzat tants catalans": els editorials dels diaris l'endemà del 21-D

Recull d'editorials de la premsa catalana i espanyola, l'endemà de les eleccions al Parlament:

1. 'El País'

"La independència ha fracassat i tornarà a fracassar, perquè l'Estat ha demostrat que sap impedir-ho"

En un editorial titulat "Incert futur", 'El País' lamenta que el resultat del 21-D "no aclareix l'horitzó" i que "una societat tan esgotada i fracturada com la catalana es mereixia un respir des del qual insuflar normalitat cívica i institucional i restaurar el prestigi i la imatge de Catalunya davant de la resta de conciutadans espanyols". El diari assenyala alguns "elements molt esperançadors" i altres de "menys estimulants" que han deixat els resultats del 21-D. En opinió d''El País', "l'aspecte més positiu" dels comicis és "la important victòria recollida pel constitucionalisme en la persona de la candidata Inés Arrimadas", tot i que admet que és un triomf que "no obre la porta al canvi de cicle". El rotatiu de Prisa també valora positivament "la pèrdua de posicions del conjunt dels independentistes", tant en escons com en percentatge de vot". "L'independentisme ha fracassat a l'hora d'aconseguir una majoria clara de vots", subratlla l'editorial, que considera que "aquesta majoria és avui més dèbil" a causa dels "greus errors comesos pels secessionistes" i del "despertar d'una part de la societat catalana, mobilitzada de forma clara i irreversible en defensa dels seus drets i dignitat".

'El País' veu els partits independentistes "mancats d'una majoria social des de la qual legitimar la ruptura", i subratlla que la CUP, "una de les forces antisistema més radicals de l'Europa democràtica, té la clau de la majoria absoluta". "Puigdemont i Junqueras han de calibrar fins a quin punt val la pensa llançar-se als seus braços", adverteix. Segons aquest editorial, que reconeix com a "guanyadors" els partits independentistes, aquest bloc "no ha adquirit via lliure per retornar a la via unilateral", i adverteix que això podria comportar el manteniment de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució: "La independència com a projecte de ruptura unilateral ha fracassat i tornarà a fracassar, ja que l'Estat ja ha demostrat que sap impedir-ho, Europa ho rebutja i l'economia catalana no ho aguanta. L'Estat ha demostrat disposar dels instruments necessaris per impedir un desafiament d'aquest calibre i de la legitimitat democràtica i la confiança en si mateix per aplicar-los". Després de qualificar de "profundament antieuropeu" el projecte independentista, 'El País' alerta que "la temptació de convertir aquesta majoria absoluta en combustible per al conflicte polític i social existeix".

D'altra banda, el diari considera que PSC i Catalunya en Comú han pagat "el preu dels seus moderantismes i ambigüitats", i assenyala que el mal resultat del PP "de Mariano Rajoy" tindrà conseqüències "sens dubte" en la política espanyola.

2. 'El Mundo'

"Desmoralitza la constatació que el Procés ha fanatitzat una porció tan considerable de la societat catalana"

L'editorial d''El Mundo' fa una lectura molt negativa de la victòria del bloc independentista. "Desmoralitza la constatació que el procés ha aconseguit fanatitzar una porció tan considerable de la societat catalana, els granítics electors de la qual han renunciat a examinar la gestió dels seus líders a la llum de la raó crítica", diu el diari, i afegeix: "Un percentatge molt elevat de catalans segueix primant el vot sentimental més primari sobre l'estrictament ideològic o racional". En opinió del diari, "resulta extraordinàriament preocupant que l'engany, la traïció i el fracàs de l'independentisme no hagi estat castigat a les urnes", però adverteix que aquesta és la victòria de "l'esperança estúpida" que "els vots rentin delictes": "el banc [dels acusats] segueix esperant els imputats per rebel·lió i sedició". I encara un altre avís: un retorn a la "unilateralitat" tornaria a "topar amb el 155, que només es revocarà si és investit un president respectuós amb la llei".

L'article, titulat "La soledat de la raó ciutadana", qualifica de "gesta" que "no es pot relativitzar" la victòria de Ciutadans, que ha guanyat "fins i tot al poble de Junqueras". "Ha parlat fort una Catalunya que vol manejar el seu autogovern amb lleialtat a al Constitució i amb solidaritat amb la resta d'espanyols", diu el diari, que considera que a la formació taronja li correspon "el lideratge d'una nombrosa soledat, la de la noció il·lustrada de ciutadania en una regió dominada pel primitivisme de l'emoció identitària".

Sobre el "daltabaix" del PP, 'El Mundo' creu que "aconsella" la dimissió de Xavier García Albiol i que és també un avís per al partit a nivell espanyol: Ciutadans "surt d'aquests comicis llançat a la disputa oberta de l'espai polític del PP" a tot l'Estat i "es perfila com el futur pròxim del centra-dreta espanyol". Pel que fa al PSC, el diari creu que "ha pagat la seva erràtica estratègia i ha deixat de ser una referència en la lluita contra el nacionalisme". I dels 'comuns' diu que "respiren alleujats" perquè "no són necessaris per decantar majories" i, per tant, "podran seguir practicant la seva còmoda equidistància".

Més enllà d'aquesta anàlisi dels resultats, 'El Mundo' també carrega contra l'independentisme per haver "estès ombres de sospita preventiva sobre els resultats", i l'acusa d'haver estat el principal responsable d'unes eleccions "anòmales": "L'anomalia comença pel cop a l'estat de dret que el mateix Govern va liderar i que va exigir una resposta proporcional de l'Estat en defensa pròpia. Va ser una agressió sense precedents a la democràcia i un atac d'inspiració supremacista als principis d'igualtat i solidaritat que articulen la nació espanyola".

3. 'La Razón'

"El PP ha estat el gran sacrificat de les eleccions"

'La Razón' considera que, després del 21-D, "el nacionalisme ja no es pot atorgar la representació exclusiva de Catalunya". En un editorial titulat precisament així, el diari destaca que "s'ha obert pas una força política, Ciutadans, que ha connectat obertament amb un electorat que vol una societat més oberta i no adscrita al pensament nacionalista que ha regit la comunitat des de la restitució de la Generalitat". En aquest sentit, critica que la llei electoral ha perjudicat el partit d'Inés Arrimadas -" una diferència de 150.000 vots només es plasma en dos diputats més que el seu seguidor"- i adverteix als tres partits del bloc sobiranista que "ja no tindran marge per a les seves polítiques suïcides, ni podran actuar saltant-se la llei i subvertint impunement l'estat de dret". Malgrat haver crescut en nombre absolut de vots, 'La Razón' creu que "l'independentisme té un sostre i no l'ha superat", i que "el seu llegat polític només ha estat la divisió en dues meitats casa vegada més diferenciables i irreconciliables".

'La Razón' destaca també que no hi ha hagut la "cacicada" que temien els partits sobiranistes, i que s'ha votat "amb totes les garanties democràtiques i normalitat absoluta als carrers", obviant que un dels caps de llista és a la presó i un altre a l'exili. Precisament, en referència al Carles Puigdemont afirma que "el candidat que pot ser president és un pròfug de la justícia que persisteix en els mateixos delictes pels quals és investigat".

El diari que dirigeix Francisco Marhuenda és especialment benèvol amb el PP, malgrat haver perdut vuit escons i quedar-se només amb tres. En opinió d'aquest diari, el partit ha estat "el gran sacrificat de les eleccions". "Cal posar en valor un fet -diu l'editorial-. Va ser la decisió de Mariano Rajoy d'aplicar l'article 155 la que ha impulsat els partits constitucionalistes i ha fet retrocedir l'independentisme". Segons 'La Razón', Rajoy va convocar eleccions "amb sentit d'estat, sense contemporitzar amb les conseqüències electorals que podria tenir per al PP", un partit que "ha estat sempre el gran defensor de l'ordre constitucional a Catalunya". Curiosament, el mateix article lamenta que el PSC -que ha guanyat un escó- "no ha cobert les expectatives".

4. 'Abc'

"Està en joc el projecte del centre-dreta espanyol"

L'editorial de l''Abc' subratlla que "Inés Arrimadas i Ciutadans van fer història" amb el seu triomf a les eleccions del 21-D, que ha tingut "el cost" de "la debacle sense pal·liatius del PP, que no ha sabut capitalitzar la fita històrica de l'aplicació de l'article 155 i el desmantellament de la trama colpista que niava a la Generalitat". En opinió del diari, "cap dirigent" popular "hauria de maquillar" la "catàstrofe electoral" del partit, que l'ha deixat en una posició "marginal" amb "inevitables conseqüències a escala nacional [espanyola]". "No seria just amb Xavier García Albiol que des de Gènova o La Moncloa es pretengués reduir a la seva persona tota la responsabilitat per la pèrdua de vuit dels onze escons", adverteix el diari, que veu "causes més estructurals que la idoneïtat d'un candidat" en el "fracàs" del PP. Aquest resultat, diu, l''Abc', "hauria d'obligar el PP i l'executiu [espanyol] a una autocrítica serena". "Han d'assumir conseqüències que demostrin que conserven la capacitat de reacció i de renovació que en aquest moment necessiten per resistir la pressió que Ciutadanas farà a tot Espanya sobre l'electorat de centre-dreta. Està en joc el projecte del centre-dreta espanyol. Urgeix una resposta audaç del partit que el representa", adverteix el diari.

Més enllà d'aquesta reflexió en clau espanyola, l'editorial, titulat "Ciutadans canvia la història", reconeix que "el bloc nacionalista reté la majoria absoluta al Parlament", però afegeix que "ni la seva greixada maquinària de propaganda podrà combatre el fet que tot el procés de ruptura unilateral amb Espanya ha desembocat en la victòria d'un partit les senyes d'identitat del qual són l'oposició militant al nacionalisme i la defensa de la unitat d'Espanya".

En relació amb el fet que Junts per Catalunya hagi superat ERC, l''Abc' interpreta que "l'èpica de la fuga ha estat més rendible que la de la presó", i adverteix que "no es pot ignorar l'efecte d'aquest resultat [el triomf de Puigdemont dins del bloc independentista] en l'opinió pública internacional". Ara bé, el diari també recorda que aquests dos partits "depenen dels escons extremistes i antisistema de la CUP". Sobre el PSC, l'editorial considera que "ha perdut la seva aposta per la transversalitat", perquè "el votant no nacionalista volia molta més claredat".

El diari també subratlla que "el resultat del 21-D no altera la correlació de forces al Parlament però remarca la divisió de la societat catalana en dues identitats polítiques estanques", i adverteix el futur president que "ja sap a què atendre's en cas de tornar a la via unilateral", en referència a l'article 155.



5. 'La Vanguardia'

"És imprescindible que JxCat i ERC no s'equivoquin en la lectura del resultat"

L'editorial de 'La Vanguardia', titulat "errors que no s'han de repetir", comença advertint que "serà difícil formar govern després de les eleccions d'aquest dijous" i demanant "ponts de diàleg entre els dos blocs". "És imprescindible que JxCat i ERC no s'equivoquin, com el 27-S, en la lectura del resultat", afegeix. En opinió d'aquest diari, el seu mandat és ara "menys consistent" que després de les anteriors eleccions, i seria un "error" que tornessin a "confiar en la CUP per assegurar la majoria parlamentària, a un preu que es paga amb l'exili o la presó". En aquest sentit, demana a aquests dos partits i a Ciutadans, com a forces més votades, que actuïn amb "amplitud de mires" i "primant els interessos del conjunt dels catalans sobre els dels seus respectius partits".

Malgrat reconèixer que les forces independentistes tenen majoria absoluta al Parlament, 'La Vanguardia' planteja la possibilitat que aquestes formacions no siguin capaces de posar-se d'acord per investir un nou president de la Generalitat i planteja la possibilitat que calgui repetir els comicis abans de l'estiu. Per això, demana diàleg: "Només dialogant es podrà sortir de l'empantanegament actual", alerta. I afegeix: "Cal un Govern que governi i evitar unilateralitats, que mai són benvingudes. I menys després del fiasco del procés independentista, dirigit amb imperícia i causant de greus estralls en la convivència, l'economia i la imatge del país". L'editorial també culpa "les irregularitats comeses pel Govern i el Parlament durant l'anterior legislatura" d'haver "propiciat la suspensió de l'autonomia" i de "la singularitat de les eleccions", amb candidats a "l'exili" i a la presó. En aquest sentit, elogia el PSC i Catalunya en Comú per haver defensat en campanya que "la prioritat absoluta de Catalunya és recuperar la convivència".

L'editorial de 'La Vanguardia' també atribueix en part "indirectament" a "la conducta temerària de l'unilateralisme independentista" la victòria de Ciutadans. En referència a la CUP diu que va rebre un "correctiu molt sever" i recorda que "temps enrere ja havia perdut estima en sectors del món sobiranisme, que havia advertit en el seu radicalisme els efectes del foc amic". Sobre el PP, subratlla que el seu resultat va ser qualificat de "desastrós" a la seu del partit a Madrid. "Aquesta caiguda deixa en una posició molt delicada el candidat García Albiol i, juntament amb l'avanç de Ciutadanas, té la seva lectura particular en l'escena espanyola, on anuncia turbulències en la dreta, ara dominada pel PP i Mariano Rajoy".

6. 'El Periódico'

"A l'independentisme només se'l pot respondre amb eficàcia si s'aplica política d'alta volada"

"Una Catalunya dividida", es titula l'editorial d''El Periódico', que creu que els resultats del 21-D dibuixen "un escenari de divisió en dos blocs pràcticament impermeables" en què "a penes hi ha espai per a posicions intermèdies o amb vocació mediadora".

Segons aquest diari, "el bloc independentista és molt homogeni" i constitueix "una realitat amb profundes arrels polítiques i socials" que no desapareixerà per decret i al qual no es pot combatre només amb tribunals". "A l'independentisme només se'l pot respondre amb eficàcia si s'aplica política d'alta volada", adverteix 'El Periódico', que considera que "des de Madrid" s'hauria de llegir "de manera adequada" el fet que aquest bloc "amb prou feines hagi patit erosió" després dels "esdeveniments dels últims mesos".

El diari demana també a "la majoria independentista" que no repeteixi "el mateix error d'actuar contra la meitat dels catalans i situar les institucions fora de la legalitat". "No són majoritaris –adverteix– i cap dels seus tres partits ha sigut capaç de guanyar les eleccions a Ciutadans. El seu avantatge sobre el bloc contrari a la sedició s'ha estret respecte el 2015".

"La majoria independentista no ha d'entelar l'èxit d'Arrimadas", que "pràcticament ha esborrat del mapa polític català el PP", destaca 'El Periódico', que considera que amb aquest resultat el partit taronja "surt reforça a la resta d'Espanya, on la debacle del PP pot generar moviments tectònics". "Ciutadans ha demostrat que es pot vèncer a Catalunya sense un discurs catalanista. Aquesta és una de les conseqüències d'aquests anys de Procés", assenyala el diari.

7. 'El Punt Avui'

"L'independentisme renovarà la seva oferta de diàleg"

'El Punt Avui' considera que "el camí del sobiranisme està obert", i així ho indica al títol del seu editorial. "El PP ha estès el missatge de la por i ha insinuat que si els catalans no votaven al seu gust, l'article 155 continuaria vigent. Això no ha fet por a dos milions de votants", destaca el diari, que recorda que la suma de JxCat i ERC, que el 2015 s'havien presentat conjuntament sota la marca de Junts pel Sí, "supera de molt" el resultat de Ciutadans, i que "la suma d'escons per separat és superior a la que van obtenir junts".

"El Parlament queda en mans de l'independentisme, que, com és previsible, renovarà la seva oferta de diàleg per definir la relació del nostre país amb Espanya. Els resultats confirmen que el moviment sobiranista és ben viu", afirma l'editorial.

El diari considera també que el rècord de participació converteix el Parlament en "més legítim que mai", i afegeix que el PP ha fet "el pitjor negoci polític de la seva història", ja que "s'ha dedicat a sacsejar l'arbre perquè un altre en reculli els fruits".

8. ARA

"Rajoy no pot ignorar una majoria independentista persistent"

L'editorial de l'ARA, destaca dos titulars de la jornada electoral. D'una banda, que "l'independentisme es va tornar a imposar, revalidant la majoria absoluta però sense arribar al 50% dels vots". De l'altra, que "l'unionisme va aconseguir mobilitzar com mai els seus votants, amb Ciutadans com a ariet". Tot i reconèixer "l'èxit" que suposa la victòria d'aquesta formació, recorda que "no posa en qüestió la sòlida hegemonia independentista".

L'editorial, titulat "L'independentisme manté l'hegemonia", considera "més que remarcables" els resultats del bloc sobiranista, pel "duríssim context de la campanya", i afegeix que "l'altíssima participació li confereix una legitimitat extraordinària". Ara bé, també adverteix que "no serà fàcil gestionar la victòria" a causa de la seva "heterogeneïtat ideològica". "Sense renunciar a cap horitzó caldrà assumir les lliçons dels últims temps amb pragmatisme", adverteix l'ARA.

El diari posa èmfasi també en l"enfonsament" del PP, "un càstig realment sever" per a Mariano Rajoy, que ha d'entendre que "cal dialogar políticament", que "no pot ignorar una majoria democràtica independentista persistent" i que "no es poden combatre les urnes des del braç judicial". "É s l’hora del diàleg i la política, és l’hora de girar full a les imposicions via 155, una via derrotada pels vots", conclou l'editorial.