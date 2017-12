La Divisió d'Afers Interns dels Mossos cita els agents que es van encarar als Guàrdies Civils l'1-O a Castellgalí

La Divisió d'Afers Interns dels Mossos d'Esquadra ha citat els agents que durant el dispositiu policial del referèndum de l'1-O es van encarar als guàrdies civils que van actuar a Castellgalí, tal com es veu en un vídeo que es va fer viral. Es preveu que els comenci a interrogar la setmana que ve en el marc de la investigació d'una informació reservada per analitzar si l'1 d'octubre hi va haver agents del cos que van desobeir l'ordre de tancar col·legis electorals sense utilitzar la violència.

Els policies, segons ha pogut saber l'ARA, han rebut una citació per comparèixer al Complex Egara on es diu que "diversos membres del cos podrien haver incomplert les instruccions de la Prefectura de la Policia per donar compliment a la interlocutòria" del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que ordenava a Mossos, Policia Nacional i Guàrdia Civil que actuessin per impedir l'1-O. Al vídeo es veu com diversos agents retreuen als guàrdies la manera com actuen contra els ciutadans que defensaven els col·legis electorals.

Diversos jutjats investiguen per "passivitat" l'actuació dels Mossos durant l'1-O i la policia catalana admet que hi ha indicis que alguns agents, a títol individual, no haurien obeït les ordres explícites que havien donat els comandaments del cos per complir la interlocutòria del TSJC. Ahir mateix un jutjat de Sabadell va ordenar que s'identifiquessin un inspector i un sotsinspector responsables de la sala regional del Complex Egara durant l'1-O, així com el cap de la comissaria dels Mossos de Santa Perpètua de Mogoda, per citar-los arran d'una d'aquestes investigacions.

El sindicat USPAC ha criticat amb duresa aquesta informació reservada, que considera que vulnera "tots els drets dels agents" perquè en aquesta mena de procediments no es dona prou informació als afectats, que no reben ni la còpia de la declaració que fan, i els seus advocats no tenen accés a la denúncia ni a la investigació. El sindicat acusa la cúpula del cos de desviar el focus d'atenció de l'1-O dels comandaments dels Mossos als agents i de causar-los "indefensió", perquè tan sols haurien complert les ordres que els van donar.