Domènech avisa de nou ERC que en un govern progressista no hi té cabuda Junts per Catalunya

El candidat de Catalunya En Comú, Xavier Domènech, ha elevat avui la pressió contra ERC davant la proposta dels republicans de configurar un govern de concentració nacional amb els comuns. Adreçant-se directament a la número 2 de la llista d'ERC, Marta Rovira, Domènech l'ha interpel·lat a escollir entre un govern progressista o un amb Junts per Catalunya. "O estàs amb els que no han posat ni un sol euro a les escoles bressol o amb els que han posat 40 milions d'euros a Barcelona, o estàs amb el que hem pujat un 35% les beques menjador o amb els que han creat set nous barracons a l'escola pública", ha afirmat el presidenciable en un míting a Badalona davant 300 persones. "ERC pretén construir majories amb un president, que diu que el model de Catalunya és l'estat d'Israel quan la igualtat i la llibertat es construeix des de la fraternitat", ha denunciat Domènech.

També ha criticat la deriva del socialisme cap a la dreta comparant-la amb la trajectòria de l'exdirigent socialista francès, Manuel Valls, que aquests dies fa campanya per Cs i PP. En aquest sentit, Domènech ha alertat de possibles pactes del PSC amb Ciutadans. "Un vot a Iceta es pot convertir en un vot a Arrimadas", ha assegurat, que ha tornat a reclamar la necessitat de construir un govern progressista que acabi amb els blocs i que serà el punt de partida del canvi a Espanya. "No ets alternativa quan acabes pactant sempre amb el PP o amb la taronja mecànica", ha retret als socialistes. "Hem de romandre fidels a tot el poble perquè la divisió ens fa febles com a poble" ha assegurat el presidenciable, que ha fet seu el lema de la Revolució Francesa aprofitant la presència del líder de la França Insubmisa, Jean-Luc Mélenchon, per reclamar el vot a la seva candidatura descartant d'aquesta manera tant la via unilateral que fins ara han defensat els independentistes com l'immobilisme del bloc constitucionalista.

Precisament, el líder de la França Insubmisa, Jean-Luc Mélenchon, s'ha mostrat molt crític amb el president espanyol, Mariano Rajoy, per la repressió exercida l'1-O. "Vol convèncer la gent pegant-la?", s'ha preguntat. L'exdirigent socialista ha afirmat que hi ha "nacionalismes honestos i pacífics i d'altres de bruts, obscurs com els de Polònia o Àustria" i ha anotat que l'auge del nacionalisme creixerà com ja ha passat a Còrsega. "No hem de posar a la gent amb la que no estem d'acord a la presó com ha passat aquí, s'ha de convèncer la gent perquè es quedi, aquí a Catalunya hi ha presos polítics, la pàtria no pot ser una camisa de força, ni l'amor ni la fraternitat s'aconsegueixen amb la força", ha subratllat Mélenchon, que ha defensat la necessitat d'obrir un procés constituent.

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que ha obert l'acte dels comuns avui a Badalona, ha afirmat que "la situació política és molt dura, de molta tristor i necessitem mirar endavant i estic convençuda que Catalunya En Comú-Podem és l'única opció per trencar la polarització i acabar amb els blocs". "Hi ha una gran majoria social que vol tornar a posar l'agenda social al centre i que vol acabar amb la corrupció del 3%", ha anotat l'alcaldessa. Colau ha tret pit de les polítiques socials que porta a terme l'ajuntament de Barcelona per demostrar que es poden aplicar a la Generalitat.

"Obrirem més de 3.000 places per reforçar les escoles, els serveis socials, els bombers, tots els serveis públics, aquells que diuen que no es pot fer res és mentida, hem fet la major oferta pública del consistori i Barcelona és líder en inversió social", ha destacat la coordinadora de Catalunya En Comú, que no s'ha prodigat massa amb actes amb el cap de llista, Xavier Domènech, i ha preferit fer actes en solitari per realçar la figura del presidenciable.

L'historiador anglès Owen Jones, que ja va participar ahir en un acte a Barcelona, ha denunciat que "les elits financeres no respecten els drets socials, el sistema és està podrit arreu del món perquè no pot proporcionar serveis bàsics per a tothom". "El moviment dels indignats o contra els desnonaments són fars a tot el món, com els ajuntaments del canvi, que han posat les polítiques socials al centre del debat remunicipalitzant serveis", ha anotat el també periodista. En clau nacional, Jones ha afirmat que lluitarà pel dret a decidir de Catalunya. "És una vergonya, és una vergonya el que ha fet el govern espanyol aquí i la història els condemnarà pel que han fet aquí", ha assegurat. Tot i així, ha afegit que "no hem de deixar que les banderes ens distreguin dels problemes més importants com la manca d'un futur digne per als joves o l'evasió d'impostos dels més rics". Jones ha lloat dirigents com Jeremy Corbyn, Bernie Sanders o Jean-Luc Mélenchon, als quals ha comparat amb Xavier Domènech, que representen el canvi per fer fora els "feixistes, els racistes i els populistes del poder".

La número 4 de la llista, Jèssica Albiach, ha assegurat que és "la campanya de l'alliberament per alliberar-nos del 155, però també del 3%, de la dinàmica de blocs que busca que una meitat venci l'altra". "L'enemic no és el nostre veí perquè amb ell compartim la defensa d'una sanitat o ensenyament públic" ha afegit la dirigent de Podem, que ha deixat clar que "resoldrem la qüestió territorial, clar que sí, però no es podrà fer deixant de banda l'agenda social". Albiach ha contraposat la seva coherència a la del PDECat per no defensar el dret a decidir del Kurdistan o del Sàhara i ha remarcat també que "Catalunya no té res a veure amb Israel" després que el president Puigdemont comparés la situació de Catalunya amb la d'Israel. "Puigdemont està molt emprenyat amb la UE per no defensar Catalunya, però no diu res pels milers de refugiats que moren al Mediterrani", ha etzibat Albiach en un discurs molt contundent que ha estat de llarg el més aplaudit.