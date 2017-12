No es pot matar tot el que és gras, Domènech!

La tele d’infantesa de Xavier Domènech delata la seva generació. Va créixer entre les dues boles televisives més importants: La bola de cristal i Bola de Drac. La primera era el programa infantil més trencador de la història de TVE, que tenia la virtut de no tractar els nens com a idiotes, amb la música i els protagonistes de la Movida Madrileña. Era una època en què la tele infantil encara no parava atenció als estereotips de gènere. Alaska, envoltada dels electroduendes, cantava allò de: “ No se ría, no se ría, de la Bruja Avería. Si se ríe usted señora, romperá la lavadora. Si se ríe usted señor, romperá el televisor”.

El líder de Catalunya en Comú també recorda La clave, el debat per excel·lència de la televisió espanyola de la Transició, en què, després d’una pel·lícula, els tertulians discutien enmig de la boira espessa del fum de tabac que planava pel plató. Els gustos televisius de Domènech demostren una predilecció precoç pels programes de debat, perquè mirava també el Vostè jutja de TV3. Era aquell d’en Puyal en què, després d’una ficció que presentava un dilema al seu protagonista, dos concursants actuaven de defensor i acusador en un judici televisiu. En aquell programa apareixia sempre en Rafeques (interpretat per Carles Canut). Enxampava el protagonista i li garantia “un judici com cal”. Després d’una conversa amb el presentador, en Rafeques sempre sentenciava: “No es pot matar tot el que és gras, senyor Puyal!” Un refrany que també s’haurà d’aplicar Catalunya en Comú. Si el partit té la clau després del 21-D, no podrà abusar més de l’equidistància i haurà de mullar-se amb el sector sobiranista o amb el del 155.