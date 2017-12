Domènech critica que els partits d'esquerres només pensin en l'eix nacional

El candidat de Catalunya en Comú-Podem, Xavier Domènech, ha fet un discurs en clau social denunciant que les formacions d'esquerres prioritzin únicament l'eix nacional. "El PSC ha integrat membres de la Unió més integrista", en referència a l'exconseller Ramon Espadaler, "i ERC de la Unió més neoliberal", en al·lusió a Antoni Castellà, "que va ser l'executor del Pla Bolonya expulsant milers de joves de la universitat per l'increment abusiu de taxes i acomiadant més de 300 professors, que havien de ser 600, però que lluitant vam aconseguir reduir a la meitat".

"Avui al Congrés Albert Rivera ha dit a Pedro Sánchez: 'Em deus una investidura', cosa que demostra que votar Miquel Iceta lamentablement és votar Inés Arrimadas perquè el seu suport ja el té", ha advertit Domènech, que ha presentat la seva llista com "l'única candidatura de canvi i de progrés" en un acte al Casal de la Nova Aliança de Mataró. "Amb la sentència de l'Estatut es van carregar l'acord territorial, i aquells que van trencar el pacte constitucional no poden ser la solució, sinó que la solució passa pel consens i per un nou acord a Catalunya que no passa per fulls de ruta màgics", ha assenyalat Domènech, que ha afegit que "cal que Catalunya sigui reconeguda com a nació i que sobretot es blindin els drets socials perquè és des de l'agenda social que es construeix un país".

El coordinador general d'EUiA, Joan Josep Nuet, número 5 de la llista, ha obert l'acte afirmant que "si no existíssim ens haurien d'inventar perquè, tot i que ens acusen d'equidistants, tindrem un paper clau en la reconstrucció del país". "Votar els altres partits significa estar instal·lat en la crisi permanent", ha afegit Nuet, que ha fet una crida als indecisos perquè "votin l'única candidatura que en el pròxim govern de Catalunya assegurarà que les polítiques socials seran al centre del debat polític". "La renda mínima garantida està aprovada, però no desenvolupada", ha assenyalat l'exmembre de la mesa del Parlament, que considera que "només l'estabilitat permetrà que aquesta llei deixi de ser en un calaix".

"També som la gent del referèndum acordat, i els sobiranistes ens poden votar tranquil·lament perquè votar l'1-O no va ser un delicte. A l'Estat ens aliarem amb qui faci falta, fins i tot amb el dimoni, per fer fora el PP, perquè això no hi ha qui ho aguanti", ha reblat Nuet. "El PP també és un problema de Catalunya", ha sentenciat. Seguint amb la crida als indecisos, ha assegurat que la situació de la classe treballadora ha empitjorat amb més flexibilitat per acomiadar i salaris més baixos gràcies a l'aprovació de la reforma laboral del PP a la qual va donar suport Unió, que ara formen part de la llista del PSC". "No podeu votar Ciutadans, ni el PP, ni el PSC si esteu en contra de les reformes laborals dels últims anys perquè la primera de les dues últimes la va aprovar l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero", ha sentenciat Nuet. "El problema de la Constitució és que a Madrid l'estiren com un xiclet per destruir l'autogovern que van aixecar Maragall i Montilla, i per això no podeu votar el PSC", ha fet notar Nuet en referència a la celebració del Dia Constitució.

La número 3 de la llista, Jéssica Albiach, que ha recordat que la Constitució es va fer "amb uns equilibris molt febles", ha denunciat que els defensors actuals de la Constitució se la van carregar una nit d'estiu del 2011 sense avisar unilateralment i atropellant drets socials". "Ens han furtat per damunt de les nostres possibilitats", ha replicat a Iceta, que va dir que la crisi era fruit també dels qui van viure per sobre de les seves possibilitats. Albiach també ha repartit crítiques a ERC: "Quin va ser el dia que us va deixar d'importar quants nens estudien en barracons, o quantes dones han estat assassinades, o quantes aturades hi ha a Catalunya? Us ha encegat la via unilateral, senyors i senyores d'Esquerra Republicana de Catalunya", ha denunciat en el discurs més contundent de la nit.

Finalment, la número 2 de la llista, Elisenda Alamany, ha criticat el Govern perquè "han jugat amb aquest país com si fos una partida d'escacs" amb una via "que naixia morta" i que ens abocat a defensar el més obvi, "el nostre autogovern". "També són unes eleccions per recuperar el nostre orgull perquè el que li fa més por al PP és la unitat dels catalans", ha afegit Alamany, que ha reiterat que al "PP cal fer-lo fora". "El problema que té Ciutadans és que són llops amb pell de xai, ja que són els únics que només parlen del monotema perquè el seu programa electoral és el d'Aznar i M. Rajoy", ha subratllat Alamany, que ha tornat a fer una crida a trencar la política de blocs per "fer avançar Catalunya".