Domènech refusa repetir eleccions i investir un govern "on hi hagi la dreta"

Els comuns segueixen defensant un pacte amb ERC i PSC que permeti trencar els blocs. Sota aquesta premissa, el candidat de Catalunya en Comú - Podem, Xavier Domènech, ha revelat avui que no aposta per repetir eleccions en el cas que de les urnes no en sorgeixi una majoria estable: "Tinc una enorme confiança que els blocs bloquegen i que la nostra proposta els desbloqueja", ha avançat. Després de destacar que segons les últimes enquestes són l'espai que més puja, el presidenciable ha avançat també que no investiran un govern on hi hagi Junts per Catalunya: "No hem vingut a abstenir-nos, sinó a transformar; no subordinarem les esquerres a les dretes, no facilitarem ni per activa ni per passiva un govern que hagi practicat retallades".

En un roda de premsa a l'agència Efe, ha reiterat posteriorment qualsevol mena d'acord amb la candidatura del president Carles Puigdemont. "No pactarem mai un govern on hi hagi la dreta; creiem que el futur de Catalunya no passa per un govern on hi hagi la dreta", ha insistit. "Forces progressistes han votat pressupostos que no portaven al programa, i han finançat escoles que segreguen per sexe; han acceptat que per assolir la llibertat havien de renunciar als seus principis", ha subratllat el cap de llista, que ha insistit en el seu rebuig a formar govern amb Junts per Catalunya. De fet, Domènech ha denunciat que "Puigdemont no va governar per a tots els catalans ni per als independentistes quan va marxar, i no pot ser en el futur de Catalunya, no pot estar al capdavant de la Generalitat".

El presidenciable ha tornat a reivindicar una alternativa de progrés transversal i ha criticat els dos blocs. "La clau de la governabilitat és desfer-nos dels blocs: del d'Aznar, que no suma perquè no té capacitat propositiva ni segurament aritmètica, i de l'independentista, que no sap què farà a partir del 21-D". Domènech ha reiterat la necessitat de posar l'agenda social al centre del debat polític i ha recordat que "Junts pel Sí va mantenir la inversió zero a les escoles bressol; ara la justícia ha donat la raó als ajuntaments que van impugnar aquesta decisió". En qualsevol cas, el cap de llista s'ha alegrat que "la CUP hagi vinculat possibles aliances a l'agenda social i Ciutadans també hagi fet aquest pas, tot i que la seva agenda no me la crec".

Domènech ha deixat clar que la decisió sobre possibles pactes postelectorals la prendrà la direcció de Catalunya en Comú - Podem, tot i que espera que sigui compartida per l'executiva de Podem. "Evidentment tota decisió que adoptem serà presa pel conjunt de l'espai", ha anotat sobre la votació interna entre els militants que promouran si són claus per formar govern."Qualsevol mena d'acord passa perquè les polítiques d'Unió desapareguin de l'executiu", ha respost després que durant tota la campanya hagi criticat la inclusió de membres d'Unió a la llista del PSC i d'ERC, les formacions amb les quals aposta per governar. "L'única proposta que sumarà serà la nostra, i estar en contra d'aquesta proposta ens portarà al bloqueig; estic convençut que molts membres d'aquests partits i molts votants també hi estan d'acord", ha afegit amb relació a l'entesa amb republicans i socialistes, que les executives de tots dos partits han refusat.

Tot i la mà estesa al PSC, el candidat dels comuns ha carregat contra el seu cap de llista, Miquel Iceta, que ha reconegut avui que la seva decisió de demanar l'indult per a Puigdemont va ser "prematura". "Ja li va passar amb la hisenda pròpia: es fruit de les seves contradiccions", ha ironitzat Domènech. Sobre els departaments que li agradaria comandar en cas de formar govern, Domènech ha apostat pels departament de Sanitat, Educació, Treball, Economia i Cultura: "I Presidència, òbviament", ha afegit rient.

Quant a qüestions del dia a dia de la campanya, Domènech ha refusat que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, no s'estigui involucrant en la campanya: "Hi té la mateixa presència que en altres campanyes", ha sentenciat. També s'ha referit a les afirmacions de l'exlíder de Podem Catalunya, Albano Dante Fachin, que va advertir ahir que "votar els comuns és un vot contra l'1-O". Domènech ha replicat les seves paraules sense voler fer sang: "Fachin ha apostat per fer campanya amb els que han governat Catalunya i que van malbaratar el capital polític del referèndum, però nosaltres vam estar defensant les escoles i no ens apropiarem mai de les mobilitzacions", ha respost.