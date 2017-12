Domènech carrega contra el PSC i subratlla que Ballart representa la "dignitat del socialisme"

En un acte a la Nova Jazz Cava de Terrassa, un dels feus dels comuns, el candidat de Catalunya En Comú-Podem a les eleccions del 21-D, Xavier Domènech, ha afirmat que Terrassa és "una de les ciutats del canvi" i s'ha mostrat esperançat que el seu líder, Xavi Matilla, sigui el proper alcalde de la cocapital vallesana. Domènech, que ha posat com a exemple del canvi la municipalització de l'aigua, ha recordat que aquesta qüestió "va provocar que a l'alcalde socialista Jordi Ballart li fessin la vida impossible des del seu propi partit per enfrontar-se al model neoliberal". El presidenciable s'ha mostrat molt crític amb els socialistes per alinear-se amb el bloc del 155 i ha remarcat que Ballart representa "la dignitat del socialisme" en dimitir del seu càrrec per oposar-se a la suspensió de l'autogovern. "El senyor Rivera ja dona per fet que Miquel Iceta donarà el seu suport a Ciutadans, un partit que aposta per la privatització, per atacar l'escola catalana, que defensa el copagament sanitari i que viu de la confrontació i, per tant, no solucionarà res".

"A l'altre bloc hi tenim la dreta i ens diuen que la solució és una coalició entre el PDECat i CDC amb el suport d'ERC que no vol deixar estar subordinada a la dreta catalana i que podria mantenir els fulls de ruta que ens han dut a un atzucac, a un carreró sense sortida", ha lamentat Domènech. "Què ens proposeu per després del 21-D? Dos governs? La via unilateral o la via bilateral?", s'ha preguntat el cap de llista dels comuns, que els ha instat a "dir la veritat d'una vegada" mentre ha deixat clar que la seva formació aposta per revertir "les retallades de més de 2.300 milions d'Artur Mas". El candidat ha citat el diputat republicà, Joan Tardà, que va assegurar que "maleïda la pàtria per catalana que sigui que exclou els seus fills", per denunciar que amb les retallades s'està marginant una part important de la població,

"La solució no passa pels blocs, passa per tornar a defensar els drets de tots i de totes les catalanes, hem de ser fidels a la pluralitat del nostre poble perquè d'aquesta suma neix la nostra grandesa", ha anotat Domènech, que ha reiterat la necessitat d'assolir un gran acord de país com el que va significar l'Assemblea de Catalunya. "El quart punt defensava la coordinació amb la resta de pobles de la penínsul·la i aquest és un aspecte del que sovint no se'n parla" ha reivindicat Domènech, que defensa com bona part del seu espai un estat confederal.

El secretari d'Organització i Programa de Podem, Pablo Echenique, ha carregat amb duresa contra els dos blocs com ja ho va fer ahir a El Vendrell. Al bloc independentista l'ha qualificat com "el bloc de la república unilateral de demà passat amb una candidatura que vol ocultar el nom del PDECat i CDC, que té el trist honor de competir amb el premi del PP per ser el partit més corrupte d'Europa, amb una ERC, que tampoc no sabem que proposa ni quin és el candidat a presidir la Generalitat i després tenim a la CUP, que són molt revolucionaris però que aproven pressupostos de 2.300 milions de retallades".

"Després tenim el front d'Aznar, que ha recomenat votar Ciutadans. Tenim la papereta taronja que vol trencar la convivència de Catalunya, la papereta d'Albiol que ha aplicat el manual de Le Pen a Badalona i finalment la papereta de Miquel Iceta que un dia balla i l'altre dia es fa una selfie amb l'extrema dreta", ha etzibat Echenique. "O votes més Procés o a la gent que ja els hi va bé que el Procés segueixi", ha advertit el dirigent de la formació lila en referència al bloc constitucionalista que, a parer seu, treu profit del debat nacional.

La coordinadora d'ICV, Marta Ribas, número 4 de la llista, ha llençat una OPA als votants socialistes com ha fet prèviament Domènech. Ho ha fet recordant les paraules de Ballart quan va dimitir que va afirmar que "l'electorat socialista està orfe perquè el PSC ha perdut la s de socialista i la c de Catalunya". "Hi ha molts simpatitzants, dirigents i alcaldes que han trencat el carnet del PSC, com l'alcalde de Castellar del Vallès, però a tots els militants socialistes els diem que no deixin de ser progressistes, que no es tapin el nas quan vagin a votar pensant que donaran suport a la dreta, poden mantenir els seus ideals catalanistes amb una altra papereta, la de Catalunya En Comú-Podem perquè el catalanisme, el progressisme i l'autogovern de Catalunya estan garantits amb nosaltres", ha sentenciat Ribas.