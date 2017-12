ERC fa de Junqueras el seu símbol de democràcia

Diuen els experts que l’últim missatge de la campanya ha de ser el més rellevant i el més fàcil de retenir per l’electorat indecís. I a Esquerra no van tenir gaires dubtes de quin missatge complia els dos requisits. Els republicans van voler convertir ahir Oriol Junqueras en un símbol de democràcia, en consonància amb el seu eslògan electoral: “La democràcia sempre guanya”. Ho van fer al matí reivindicant la seva llibertat a pocs metres de la presó on porta tancat 49 dies i hi van insistir al vespre al seu poble, Sant Vicenç dels Horts, en un dels mítings més multitudinaris de la campanya.

Junqueras ha sigut, de fet, el missatge dels republicans aquests quinze dies. Només se li ha sentit la veu poc més de cinc minuts -fet pel qual la presó li ha obert un expedient sancionador-, no se l’ha vist en cap imatge i tot just ha publicat alguns articles i entrevistes als diaris. Però ha estat present acte rere acte fins a arribar al clímax del final de campanya. Ahir una quarantena de candidats d’Esquerra van sortir a les 7 del matí des de l’aeroport del Prat en direcció a Barajas i, des d’allà, van anar en autocar fins al centre penitenciari d’Estremera. Un viatge de més de 600 quilòmetres per estar a prop del cap de llista “per primera vegada en campanya”. “És evident que aquestes eleccions no es fan en un context de normalitat”, va remarcar Marta Rovira, al capdavant de l’expedició, acompanyada entre molts altres de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell -que va arribar-hi en cotxe-, i del conseller Raül Romeva, que va tornar a Estremera per primera vegada des que en va sortir el 4 de desembre. Els republicans van reclamar la “llibertat immediata” de Junqueras, un “pres polític de l’estat espanyol”.

Amenaces de mort

A Estremera els esperaven desenes de periodistes, als quals poc després es van afegir una desena de representants de la ultradreta, que van intentar boicotejar sense èxit un acte que va fugir de l’emotivitat i es va centrar a carregar contra les garanties democràtiques d’Espanya. Romeva va criticar la “paradoxa” que hi hagi dues persones pacífiques dins la presó -Oriol Junqueras i Joaquim Forn- i, en canvi, “els violents de Blanquerna continuïn fora” després de ser condemnats. Els manifestants, membres d’Hogar Social, es van limitar inicialment a cridar consignes a favor de la unitat d’Espanya i a demanar la il·legalització dels partits independentistes, i van acabar amenaçant de mort alguns dels candidats republicans. Romeva, cada cop més incòmode a mesura que s’apropava a Estremera, va enfilar el camí de l’autocar mentre Rovira i la diputada al Congrés Ester Capella accedien a la presó en condició d’advocades. “Aquest matí he estat dues hores amb l’Oriol i m’ha demanat que no defallim, que construïm la República des de la pluralitat i amb un gran somriure”, va exclamar la secretària general del partit al vespre al míting de Sant Vicenç dels Horts. Al míting es va tornar a sentir la veu del candidat republicà en una versió editada de l’entrevista que dilluns va concedir a RAC1: “Tenim tot el dret del món a guanyar”. El públic, dret, va corejar “Llibertat” i “President”, els dos càntics que en aquesta campanya han deixat enrere el tradicional crit d’“Independència”.

Guanyar per treure’l de la presó

El 4 de desembre, Junqueras, Forn i els Jordis no van seguir el camí de la resta de consellers, que aquell dia van quedar en llibertat. Una decisió que la defensa del president d’ERC va recórrer a la sala d’apel·lacions del Tribunal Suprem. Ahir, sense sorpreses, la fiscalia va demanar al Suprem que desestimi la petició i mantingui en presó provisional el cap de llista d’Esquerra. El partit insisteix, però, que Junqueras podrà prendre possessió de l’acta de diputat i ser investit president de la Generalitat. Les urnes, diuen, portaran la justícia a deixar-lo en llibertat. “Anem a guanyar les eleccions per treure’l d’allà dins. Perquè és injust. Ho farem per la Neus, el Lluc i la Joana”, va exclamar Rovira referint-se a la seva família i afegint-hi tota l’emotivitat que no havia tingut l’acte del matí.

Un a un, Forcadell i els consellers Raül Romeva, Dolors Bassa, Carles Mundó i, per primera vegada en directe des de Brussel·les, Toni Comín i Meritxell Serret, van lloar la figura del presidenciable d’ERC. Un últim missatge clar per tancar quinze dies en què els republicans han intentat presentar-se com el “vot útil” que derroti Ciutadans a les urnes. Dijous en comprovaran els resultats.

L’Audiència desestima recusar el jutge del 13

L’Audiència de Barcelona ha desestimat la recusació que l’exsecretari general de la Vicepresidència Josep Maria Jové havia presentat contra el titular del jutjat d’instrucció número 13, Juan Antonio Ramírez Sunyer. A més, condemna Jové i un altre dels investigats, Josep Masoliver, a una multa de 1.500 euros i a pagar les costes processals perquè interpreta que han actuat “de mala fe”. Jové i Masoliver són dos dels detinguts per la Guàrdia Civil el 20 de setembre passat en l’operació per desactivar el referèndum. Entre altres coses, al·legaven que Sunyer havia intervingut en els habeas corpus presentats contra les detencions, tot i que ell mateix és l’instructor de la causa, i denunciaven desinformació i falta de neutralitat. L’Audiència ha determinat que no tenen proves per demostrar les seves acusacions i ha decidit en contra d’ells. Encara hi ha tres recusacions pendents contra el jutge.

LA PROPOSTA

L’última proposta ha sigut inequívoca: ERC es compromet a fer president Junqueras

EL RETRET

Rovira ha acusat Ciutadans de mentir en campanya per dividir la societat catalana

EL DETALL

El míting més multitudinari de campanya va ser l’últim, més de 2.000 persones a Sant Vicenç