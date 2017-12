ERC s'inspira en les disputes entre els Mac i els PC per fer passar a l'unionisme la prova de la democràcia

- Hola, soc demòcrata

- I jo també

És l'inici dels nou vídeos que ERC ha començat a distribuir en català i en castellà a través de les xarxes socials. Tots segueixen el mateix patró. Una noia independentista recorda algun dels arguments per defensar la República Catalana: "Si els catalans ho decidim, serem independents"; "Tenim majoria a favor de la independència"; "L'Estat no ens escolta". I un representant de l'unionisme o dels comuns els respon: "Això seria deixar a l'estacada els no independentistes. Colpistes", li respon en el primer dels exemples un noi del PP. "Parleu més alt. Més alt. Ja hi som, amb tant de crit heu despertat el fantasma del feixisme", replica un noi de Catalunya en Comú-Podem. "A Espanya hi ha molts partits que volen una Repu..., que no votaran mai Rajo...", indica una dubitativa representant del PSC.

Esquerra s'ha inspirat en la popular campanya que Apple va distribuir ara fa deu anys per comparar els seus Mac amb els PC de Microsoft. 'Hola, soc un Mac. I jo un PC' relatava com els Mac no es refredaven mai, mentre que als PC no paraven d'entrar-los virus; com els Mac no es quedaven desfasats, mentre que els PC havien d'actualitzar-se constantment, o com els Mac tenien càmera i wifi incorporats mentre que els PC havien d'equipar-se amb perifèrics.

Els republicans han fet servir aquella sornegueria de la campanya d'Apple (a la qual Microsoft va respondre tot seguit amb la mateixa mala baba) per aplicar-la a una campanya electoral en la qual el lema d'ERC és 'La democràcia sempre guanya'. "En tot cas, la intenció no és repartir carnets de demòcrata", garanteixen fonts del partit. Hi ha nou espots diferents penjats a YouTube que es distribuiran a través de les xarxes socials.