Marta Rovira diu que la "República ha guanyat al 155" i emplaça Rajoy a negociar

"La República ha guanyat al 155", ha dit una eufòrica Marta Rovira sobre l'escenari del pavelló de l'Estació del Nord, on ERC ha celebrat la seva nit electoral. Rovira ha assegurat que els ciutadans de Catalunya "han votat majoritàriament a favor de la República" i han votat "llibertat". "En unes condicions que tothom ens deia que era impossible, hem aconseguit més vots que el 2015", ha destacat Rovira.

Malgrat ser el millor resultat de la història d'ERC, 840.000 vots amb el 90% del vot escrutat, l'ambient a l'Estació del Nord és gèlid ja que els republicans aspiraven a liderar l'independentisme. ERC, que té el seu líder, Oriol Junqueras, a la presó, es queda, amb 32 escons, per darrere de Ciutadans, la llista més votada, i de Junts per Catalunya. No obstant això, el bloc de partits independentistes conserva la majoria. És per això que Rovira ha destacat que l'independentisme "ha tornat a guanyar les eleccions" i "Mariano Rajoy les ha perdut" (el PP ha obtingut tres escons) i ha emplaçat Mariano Rajoy a negociar: "Senyor Mariano Rajoy, serà capaç de seure a dialogar? Respectarà el joc democràtic? Retiri el 155, alliberi els presos polítics i segui a una taula a negociar, com li hem demanat sempre". "Volem una negociació política i democràtica", ha afegit.

Marta Rovira, que ha comparegut al costat de Raül Romeva, Carles Mundó i Carme Forcadell, ha tingut paraules de record per al candidat, Oriol Junqueras, a la presó d'Estremera. "Oriol, et vindrem a buscar", ha dit.

Rovira ha assegurat que la seva formació treballarà ara per "conformar un govern republicà tan ràpid com sigui possible", per "recuperar les institucions i posar-les al servei dels ciutadans d'aquest país" i per "acabar amb les condicions nefastes que ha tingut el 155". Després d'aquestes paraules, Marta Rovira ha sortit a saludar els militants.

Millors resultats de la història d'ERC

Malgrat el regust agredolç, amb les dades a la mà són els millors resultats d'ERC. En les eleccions del 2012 ERC va obtenir 21 diputats i el 2006, 23. En vots, ERC supera els resultats de les eleccions al Parlament del 2003, quan va obtenir 544.000 vots, i també els 650.000 que va obtenir en les generals del 2004. El 27-S del 2015 va concórrer a les eleccions amb el PDECat sota el paraigua de Junts pel Sí i van obtenir 62 escons.

Tot i la victòria de Ciutadans, el bloc de partits independentistes conserva la majoria . Així ho destacaven alguns dels militants reunits a l'Estació del Nord, on ERC celebra la seva nit electoral. "Amb JxCat sumem 66 diputats; és un bon resultat", deia un simpatitzant d'ERC.

Eleccions "il·legítimes"

Hores abans, el cap de campanya d'ERC, Sergi Sabrià, sortia a valorar les xifres de participació i aprofitava per recordar que aquestes han sigut unes eleccions "il·legítimes" convocades "de manera il·legal" que ERC ha afrontat "en les pitjors condicions", en "unes condicions desiguals", amb el seu candidat, Oriol Junqueras, a la presó, i amb molts altres candidats que també han sigut empresonats.

No obstant això, Sabrià ha celebrat que la jornada hagi acabat "sense violència". "Celebrem que no hagin enviat les porres", ha dit Sabrià en referència a l'1-O. El portaveu d'ERC també ha celebrat "l'altíssima participació" en aquestes eleccions. "El país està polititzat i és una bona notícia l'alta participació que legitima el resultat de les eleccions", ha dit Sabrià, que ha aprofitat per agrair la tasca d'apoderats i de totes les persones que han participat en la que ha sigut, ha dit, "la campanya més difícil".

Al pavelló de l'Estació del Nord hi ha més periodistes que simpatitzants. Hi ha 600 periodistes de 300 mitjans de comunicació vinguts d'arreu del món. Fins al pavelló de l'Estació del Nord s'hi han acostat Raül Romeva, Marta Rovira, Carles Mundó, Carme Forcadell, Ruben Wagensberg, Isona Passola o Jenn Díaz.

540x306 Sala de premsa al pavelló de l'Estació del Nord, on se celebra la nit electoral d'ERC / CRISTINA CALDERER Sala de premsa al pavelló de l'Estació del Nord, on se celebra la nit electoral d'ERC / CRISTINA CALDERER

El gran absent és Oriol Junqueras, empresonat a Estremera. El candidat d'ERC ha fet un tuit fa unes hores en què reprodueix una fotografia d'una carta manuscrita on diu que no ha volgut evitar la presó perquè "aquest és el millor testimoni del nostre compromís absolut amb l'humanisme i la no violència".

Carta de Junqueras:



"Estimats amics! La presó no ens afebleix. Ans al contrari. Ens fa més forts..." pic.twitter.com/5iscpdfNap — Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) 21 de diciembre de 2017

En una carta manuscrita del 8 de desembre penjada al seu perfil de Twitter ha assegurat que a les presons "s'han forjat les ànimes i els compromisos de molts líders polítics i socials de tot el món i de tots els temps".

"La presó no ens afebleix, tot el contrari: ens fa més forts", ha dit Junqueras, que ha recordat que per les presons hi han passat molts dirigents del seu partit durant els 86 anys d'història. "Jo mateix, com sempre, em poso a la disposició de Catalunya per dirigir un Govern fort i eficaç", ha destacat, i ha apostat per construir una república al servei de tothom. Així ho ha dit en un missatge al seu Twitter a les 18.30 hores.

Expectació a l'Estació del Nord

Per als militants i simpatitzants que s'han apropat fins a l'Estació del Nord, ha sigut una nit de nervis i de moltes expectatives. Cares llargues per seguir l'escrutini i ambient molt fred, literal i metafòricament. L'única nota de color, les peces de roba grogues per demanar la llibertat dels presos. ERC, que no guanya unes eleccions des de la Segona República, eren els favorits a l'inici de la campanya però finalment ha vist com Junts per Catalunya li arrabassava el lideratge del sobiranisme.