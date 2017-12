ERC i comuns, els desubicats de la campanya

Hi ha tres partits disparats: dos portaven mesos preparant les eleccions i les regles van al seu favor, Ciutadans i el PSC, que es disputen el vot amb un PP a la baixa; en l’independentisme, creix Junts per Catalunya, formada per sorpresa i amb la força d’un president cridant des de l’exili. Puigdemont ha aconseguit que el seu lideratge en el Procés només el discuteixin alguns sectors del PDECat reticents amb la via unilateral, i això es nota en la capacitat per agafar grans bosses de votants d’ERC. Els republicans són un dels grans desubicats de la campanya. Hi ha un factor obvi, i és la gran injustícia del 21-D: el seu líder és a la presó, i això els deixa en un clar desavantatge davant JxCat. Puigdemont està present en campanya com si fos a Catalunya, o fins i tot més. ERC té quadres, però segueix depenent del lideratge de Junqueras. Marta Rovira no pot ocupar tot el seu espai, i l’impuls de Carles Mundó l’ha contrarestat JxCat amb Jordi Turull. A això s’hi afegeix una estratègia erràtica per la jugada inesperada del president. L’altra desubicació és la dels comuns: confiaven que l’atzucac dels dos blocs i un candidat solvent seria suficient per menjar-se el món. Però la dinàmica del plebiscit s’imposa, i ells caminen en una direcció diferent de la que va el 21-D. Queda una setmana de la campanya més volàtil de totes. Tot pot canviar.