ERC perd l’oportunitat de liderar el sobiranisme

Eren els grans favorits a les enquestes, que, sistemàticament des de fa dos anys, apuntaven a Oriol Junqueras com el pròxim president de la Generalitat. Però Esquerra es va quedar ahir a les portes de guanyar les seves primeres eleccions al Parlament en 85 anys. I, a més, va fracassar en l’intent de capgirar l’hegemonia dins del sobiranisme. Mai els millors resultats de la història s’havien paït de manera tan freda en una nit electoral. Rècord històric de vots (superant els 650.000 de les generals del 2004) i també d’escons (per sobre dels 23 que van aconseguir el 2003) per a un partit que Oriol Junqueras va agafar desfet el 2011 i que ha situat entre els grans actors polítics del país. Però en la valoració de l’èxit no només es tenen en compte els resultats sinó, sobretot, les expectatives. I, ahir, no es van complir.

Les sensacions van ser negatives des que van tancar els col·legis electorals. “Guanyarà Ciutadans”, apuntava un dels responsables del partit, un cop va començar a rebre les dades d’escrutini que enviaven en temps real els 20.000 interventors d’Esquerra. Els republicans havien apel·lat al vot útil fins a l’últim moment per evitar la victòria del partit taronja, però l’independentisme va decidir dividir el vot entre les dues candidatures principals. La majoria independentista passava a ser aleshores el repte prioritari. Però, tot i assolir-la, al final de la nit el sentiment de resignació era preeminent, quan s’anava fent evident que Junts per Catalunya els passaria per davant. En un mes, Puigdemont ha capgirat del tot la demoscòpia que tant havia afavorit els republicans.

El sacrifici personal de Junqueras

Les eleccions del 21-D han sigut “il·legals i il·legítimes”, recordava el portaveu del partit, Sergi Sabrià, en la primera valoració de la nit. La sensació d’“injustícia” ha acompanyat la candidatura des del primer dia de campanya, quan van quedar en llibertat pràcticament tots els consellers, però el jutge va decidir mantenir empresonat el seu cap de llista. Oriol Junqueras és l’ànima d’Esquerra i al partit li va costar trobar el to, fins que va convertir els mítings en un homenatge al seu president. Però no n’hi ha hagut prou. Ni tan sols quan s’ha volgut remarcar el seu sacrifici personal. “No he volgut evitar la presó, perquè aquest és el millor testimoni del nostre compromís absolut amb l’humanisme i la no violència”, es podia llegir en una carta manuscrita, datada a 8 de desembre, però publicada ahir al seu compte de Twitter. No n’hi va haver prou. Ni tan sols per guanyar al seu poble, Sant Vicenç dels Horts, on Cs es va imposar amb claredat. La majoria independentista, però, manté viu el Procés i les ganes d’ERC de “fer República”.