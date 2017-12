ERC recorre a Meritxell Serret en el míting central de Lleida

Els consellers a l'exili d'ERC han entrat en escena en l'última setmana de campanya electoral. Aquest dijous ho va fer Toni Comín en un míting a Sant Andreu de la Barca per carregar contra el PSC i divendres li ha tocat el torn a Meritxell Serret, en el míting central de Lleida. Serret, cap de llista per aquesta demarcació, ha agraït al partit que faci sentir la seva veu i la d'Oriol Junqueras, que no han pogut fer campanya electoral amb normalitat. La consellera d'Agricultura ha remarcat en un vídeo gravat des de Brussel·les, que ERC "sempre continuarà fent república defensant els valors de la convivència, la pau, la justícia i el respecte a la diversitat".

Serret i Comín volen aportar un plus d'optimisme en la recta final de la campanya. El partit va trigar en ensenyar-los als mítings, però preveu que siguin ben presents en els propers dies. Aquest dissabte al Born (Barcelona), els republicans fan el seu míting central i també s'esperen sorpreses.