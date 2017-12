ERC es reivindica com el pal de paller del socialisme

ERC manté diversos fronts oberts per intentar aconseguir la victòria el 21 de desembre. En un front, pugna pel lideratge del sobiranisme amb Carles Puigdemont i reivindica que la presidència d’Oriol Junqueras seria “legítima” si Esquerra és el partit més votat. En l’altre, el de les esquerres, va ser el que va protagonitzar la jornada d’ahir, amb dures crítiques tant al PSC com a Catalunya en Comú - Podem. Fins al punt que al míting del vespre, a Sant Andreu de la Barca, feu d’un dels pactes municipals entre el PSC i Ciutadans, els republicans van treure una bona part de l’artilleria exsocialista que porten a la candidatura.

El sindicalista José Rodríguez, l’exconseller Ernest Maragall, l’exdiputat Fabián Mohedano i el mateix presentador de l’acte, l’empresari i xòuman Josep Maria Mainat, havien passat pel PSC. Però l’ovació de la nit se la va endur un altre exmilitant del partit, ara a l’exili, en la seva primera intervenció en campanya. “Avui el PSC no representa res, ni els ideals del catalanisme ni els de la justícia social. Només representa l’unionisme. Hauria de renunciar a les sigles i s’hauria de dir PUS, Partit Unionista Sobretot”, va ironitzar Toni Comín, en un vídeo enregistrat des de Brussel·les.

La número 2 dels republicans, Marta Rovira, va parlar d’ERC com el pal de paller del socialisme. I va dir que el PSC, que durant anys “va contribuir a construir una societat plural i cohesionada”, ja no representa el socialisme. “Aquests socialistes no poden defensar els interessos de Catalunya perquè els supediten constantment als del PSOE i als vots que volen obtenir a l’Estat”, va remarcar la secretària general d’Esquerra, que va tornar a repetir que no pactaran amb Miquel Iceta després del 21-D. “Els socialistes amb qui nosaltres volíem pactar ja són en aquesta candidatura”, va deixar clar tot assenyalant els seus companys a l’escenari.

Segons els republicans, a la direcció del PSC no hi queden socialistes. “El que fa Iceta amb el PSC és convertir-lo en la nova vella Convergència, la del mercadeig i la del lobi permanent”, va criticar Ernest Maragall. Un PSC que “només podrà governar si pacta amb la dreta i l’extrema dreta espanyola”, que Maragall descarta com a soci de la República. En canvi, va subratllar que s’ha de comptar amb les bases i votants socialistes perquè els necessiten “per construir el país”.

L’independentisme o el PP

Al vespre li va tocar el rebre al PSC, però al matí van ser els comuns el blanc de les crítiques. Rovira va compartir escenari per primera vegada amb l’exsecretari general de Podem a Catalunya, Albano Dante Fachin, amb qui es va conjurar per impulsar un procés constituent eminentment ciutadà a partir del 21-D. Un procés en què no entenen que encara no s’hagin sumat els comuns. Ahir Fachin va excloure els seus antics companys del vot progressista i va apuntar que només una victòria de l’independentisme per més del 50% dels vots derrotarà el PP. “Cada vot a Catalunya en Comú ajuda a derrotar el projecte que més preocupa Mariano Rajoy”, va assenyalar. Tant ell com Rovira van demanar al cap de llista dels comuns, Xavier Domènech, que aclareixi amb qui se’l podrà comptar. En tot cas, a diferència del PSC, ERC no va tancar la porta a pactar-hi.

LA PROPOSTA

Si l’independentisme guanya el 21-D, ERC es compromet a impulsar el procés constituent que tindrà una primera fase de participació ciutadana. El TC ja el va declarar inconstitucional

EL RETRET

Els republicans també van acusar el PDECat de pressionar-los dins de Junts pel Sí per evitar que legislessin contra els interessos dels lobis

EL DETALL

Rovira va compartir escenari amb bona part dels exsocialistes de la candidatura: Fabián Mohedano, Ernest Maragall i José Rodríguez, entre d’altres