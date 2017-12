Santi Rodríguez: "És molt prematur parlar d'indults"

A menys de 72 hores per les eleccions del 21-D, el secretari general del PP a Catalunya i número 3 dels populars per Barcelona, Santi Rodríguez, ha visitat el plató de l'ARA per respondre a les preguntes del subdirector de política del diari, David Miró. Davant la situació anòmala que suposa que dos dels principals candidats en aquestes eleccions siguin un a la presó i l'altre a l'exili, Rodríguez ha remarcat que "el que està passant no pot sorprendre absolutament ningú", i ha subratllat que quan un se salta la llei això té conseqüències.

Preguntat sobre la proposta del primer secretari del PSC, Miquel Iceta, també en una entrevista a l'ARA, de parlar d'indults als dirigents independentistes, Rodríguez ha opinar que "és molt prematur parlar d'indults" perquè encara no hi ha sentències ja que el cas està sota investigació. El dirigent popular ha tret ferro també a les paraules de la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, vantant-se d'haver escapçat ERC i el PDECat.

El dirigent popular ha defensat que Santamaría parlava de la vessant política del 155, en al·lusió al cessament del Govern decretat pel govern espanyol i no en el fet que Oriol Junqueras estigui a la presó o Carles Puigdemont a Brussel·les. "No s'han de fer interpretacions jurídiques perquè aquest no era el marc de les declaracions", ha afirmat. Rodríguez s'ha desmarcat també dels crits de "Puigdemont, a la presó" que s'han escoltat a les últimes manifestacions unionistes: "Òbviament aquest no pot ser el lema de cap manifestació ni el podem compartir", ha subratllat.

L'autèntica victòria és la d'un govern constitucionalista

Pel que fa a les expectatives electorals dels populars, Rodríguez ha admès que les enquestes no són favorables al PP però s'ha mostrat convençut que el resultat no serà tant negatiu com mostren els sondejos. Tot i subratllar que Ciutadans té una "posició còmoda" perquè no governa enlloc i es pot permetre "d'ur una cosa i després canviar-la". Tanmateix, ha remarcat que al partit taronja no li servirà de res un bon resultat si el PP no treu un resultat prou bo com per sumar dins del bloc constitucionalista.

"L'autèntica victòria vindrà si les forces constitucionalistes som capaces de formar govern i acabar amb el Govern independentista, això no ho podrà fer sol Ciutadans sense un PP amb certa força al Parlament", ha defensat Rodríguez, que ha admès que un PP quedant en última posició a Catalunya "pot tenir un cert impacte polític" en el panorama estatal. Tanmateix, ha subratllat que no canviarà l'aritmètica al Congrés pel que la governabilitat a l'Estat no hauria de trontollar.

"La independència a molt curt termini genera frustració"

El número 3 del PP per Barcelona, ha explicat també que si de les eleccions del 21-D sorgeix un Govern independentista "no passa res sinó incompleix la llei", i ha acusat l'independentisme de generar frustració a través de l'engany als catalans: "L'independentisme ha generat il·lusió en molta gent, però no era il·lusió, era il·lusionisme", ha afirmat Rodríguez, que ha opinat que "a molt curt termini l'objectiu de la independència només pot generar frustració".

En aquest sentit, ha defensat que la independència s'ha d'intentar assolir per les vies legals, és a dir a través d'una improbable reforma de la Constitució. En aquest sentit, ha reconegut que és un objectiu "difícil", però ha opinat que "també ha estat difícil en els darrers 40 anys que el PP govern a Catalunya". "No per això, com és difícil, se'ns ha ocorregut mai donar un cop d'Estat", ha subratllat.

Pel que fa a un hipotètic programa de govern d'un executiu constitucionalista, Rodríguez ha explicat que la prioritat seria acabar amb el Procés i recosir la societat catalana. Evitant parlar de fer una "revolució" i modificar de dalt a baix la feina feta fins ara pels diferents governs catalanistes, Rodríguez ha explicat que allò que es podrà fer o no dependrà dels resultats: "Si no tenim majoria absoluta no podrem canviar el model d'escola. És una reivindicació important però només ho podrem fer si tenim prou força".